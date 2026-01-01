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Постер фильма The Met Opera 2026-2027: Silent Night
Киноафиша Фильмы The Met Opera 2026-2027: Silent Night

The Met Opera 2026-2027: Silent Night

, 2027
Kevin Putts: & Mark Campbell: Silent Night
мюзикл
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Постер фильма The Met Opera 2026-2027: Silent Night
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В ролях

Эльза ван ден Хивер
Бен Блисс
Роландо Вильясон
Ryan McKinny
Mattia Olivieri
Ben Reisinger
Кайл Кетельсен
Dalia Stasevska
Self - Conductor
Сценарист Mark Campbell, Kevin Putts
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Продолжительность 3 часа 0 минут
Год выпуска 2027
Премьера в мире 20 марта 2027
Дата выхода
20 марта 2027 Латвия U
Другие названия
Kevin Putts: & Mark Campbell: Silent Night

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