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The Met Opera 2026-2027: Silent Night
The Met Opera 2026-2027: Silent Night
, 2027
Kevin Putts: & Mark Campbell: Silent Night
мюзикл
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Не пойду
0
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Пойду
0
Не пойду
0
В ролях
Эльза ван ден Хивер
Бен Блисс
Роландо Вильясон
Ryan McKinny
Mattia Olivieri
Ben Reisinger
Кайл Кетельсен
Dalia Stasevska
Self - Conductor
Сценарист
Mark Campbell
,
Kevin Putts
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Продолжительность
3 часа 0 минут
Год выпуска
2027
Премьера в мире
20 марта 2027
Дата выхода
20 марта 2027
Латвия
U
Другие названия
Kevin Putts: & Mark Campbell: Silent Night
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