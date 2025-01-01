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Афера Томаса Крауна
The Thomas Crown Affair
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криминал
драма
мелодрама
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Страна
США
Год выпуска
2027
Премьера в мире
4 марта 2027
Дата выхода
4 марта 2027
США
Производство
AGBO, Atlas Entertainment, Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Другие названия
The Thomas Crown Affair
В ролях
Майкл Б. Джордан
Данай Джекесай Гурира
Кеннет Брана
Лили Гладстоун
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