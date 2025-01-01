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Хроники Нарнии: Племянник чародея
Хроники Нарнии: Племянник чародея
Narnia
Напомним о выходе в прокат
фэнтези
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Страна
Великобритания / США
Год выпуска
2026
Премьера онлайн
24 декабря 2026
Премьера в мире
26 ноября 2026
Производство
C.S. Lewis Company, Midnight Road Entertainment, Netflix
Другие названия
Narnia
Режиссер
Грета Гервиг
В ролях
Эмма Маккей
Дэниел Крэйг
Все актеры и съемочная группа
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