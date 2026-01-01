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Скоро в прокате «Мой дикий друг. Возвращение домой»
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The Met Opera 2026-2027: Manon
The Met Opera 2026-2027: Manon
, 2027
Jules Massenet: Manon
мюзикл
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Не пойду
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О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Пойду
0
Не пойду
0
В ролях
Надин Сьерра
Мэттью Поленцани
Анджей Филончик
Род Гилфри
Жан Тежен
Карло Бози
Yves Abel
Self - Conductor
Сценарист
Жюль Массне
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Продолжительность
4 часа 24 минуты
Год выпуска
2027
Премьера в мире
3 апреля 2027
Дата выхода
3 апреля 2027
Латвия
U
Другие названия
Jules Massenet: Manon
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