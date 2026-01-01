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Постер фильма The Met Opera 2026-2027: Manon
Киноафиша Фильмы The Met Opera 2026-2027: Manon

The Met Opera 2026-2027: Manon

, 2027
Jules Massenet: Manon
мюзикл
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Постер фильма The Met Opera 2026-2027: Manon
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В ролях

Надин Сьерра
Мэттью Поленцани
Анджей Филончик
Род Гилфри
Жан Тежен
Карло Бози
Yves Abel
Self - Conductor
Сценарист Жюль Массне
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Продолжительность 4 часа 24 минуты
Год выпуска 2027
Премьера в мире 3 апреля 2027
Дата выхода
3 апреля 2027 Латвия U
Другие названия
Jules Massenet: Manon

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