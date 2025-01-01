Страна Финляндия / Гонконг / Индия / Япония / США

Продолжительность 0 минут

Год выпуска 2026

Премьера в мире 15 мая 2026

Дата выхода 28 января 2027 Германия 29 января 2027 Испания 15 мая 2026 США 28 января 2027 Чехия

Производство Dentsu, Double Negative (DNEG), Flywheel Media