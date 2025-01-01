Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер мультфильма The Angry Birds Movie 3
Постер мультфильма The Angry Birds Movie 3
Постер мультфильма The Angry Birds Movie 3
Постер мультфильма The Angry Birds Movie 3
Постер мультфильма The Angry Birds Movie 3
Постер мультфильма The Angry Birds Movie 3
Рейтинги
мало голосов
Оцените
6 постеров
Пойду 1
Не пойду 0
Киноафиша Фильмы The Angry Birds Movie 3

The Angry Birds Movie 3

The Angry Birds Movie 3
Напомним о выходе в прокат
Пойду 1
Не пойду 0
Страна Финляндия / Гонконг / Индия / Япония / США
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 15 мая 2026
Дата выхода
28 января 2027 Германия
29 января 2027 Испания
15 мая 2026 США
28 января 2027 Чехия
Производство Dentsu, Double Negative (DNEG), Flywheel Media
Другие названия
The Angry Birds Movie 3, Angry Birds 3: в кино, Angry Birds, le film 3, Angry Birds 3: O Filme, Angry Birds: Le Retour, Phim Angry Birds 3
Режиссер
Джон Райс
В ролях
Джейсон Судейкис
Джейсон Судейкис
Джош Гад
Джош Гад
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг мультфильма

0.0
Оцените 2 голоса
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Клёвый УLove
Клёвый УLove
2025, Россия, комедия, мелодрама
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Альтер
Альтер
2025, Канада, боевик, фантастика
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Тогда. Сейчас. Потом
Тогда. Сейчас. Потом
2024, США, драма
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Пункт назначения: Смертельная игра
Пункт назначения: Смертельная игра
2025, Новая Зеландия / Парагвай, ужасы
Армейский код «335» в фильме «ДМБ»: что на самом деле прапор зашифровал в свою шутку
Коротко, жёстко, незабываемо: 6 мини-сериалов триллеров с высочайшими оценками зрителей
Брондуков отвернулся, а Гайдай шепнул почти неприличное: вырезанная сцена из «Спортлото-82», которую показали только за границей
«Док не ездит на чертовом Мустанге»: культовый DeLorean попал в «Назад в будущее» из-за скандала с «запрещенкой» (да, реклама — ни при чем!)
Вы не ждали, но «Дом дракона» возвращается: вместе с другим спин-оффом «Игры престолов» и новинками HBO
«Все осталось таким же»: жителям Хабаровска тошно смотреть 2 сезон «Лихих» — шедевр Быкова хвалят, но выключают уже на 1 серии
Фанаты уверены: лучший друг Гарри Поттера не тот, кем кажется — и даже Роулинг не стала отмалчиваться
«Паки, паки, иже херувимы»: угадаете ли вы смысл фраз на старорусском из «Ивана Васильевича» (тест)
«Я узнал, что у меня…» в «Брате 2» оказался случайно: правду о легендарном стишке узнали 25 лет спустя — спасибо сыну Балабанова
Ghibli больше не №1: в Японии появился новый кумир — аниме, которое потопило «Унесенных призраками» и другие хиты Миядзаки
В «Бэтмене 2» появится уникальный злодей, которого не было даже у Нолана: Ривз не называет имя, но Паттинсон «спалил» контору
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше