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Постер фильма Royal Ballet & Opera 2026/27: Swan Lake
Киноафиша Фильмы Royal Ballet & Opera 2026/27: Swan Lake

Royal Ballet & Opera 2026/27: Swan Lake

, 2027
Royal Ballet & Opera 2026/27: Swan Lake
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Постер фильма Royal Ballet & Opera 2026/27: Swan Lake
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Детали фильма

Продолжительность 3 часа 25 минут
Год выпуска 2027
Премьера в мире 22 апреля 2027
Дата выхода
22 апреля 2027 Германия

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