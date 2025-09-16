Меню
Психолог объяснил, что не так с Машей: детям придется объяснять, почему звезде «Маши и Медведя» разрешают все крушить вокруг
Если воспитывать детей на одних мультиках, то потом проблем не оберетесь.
Написать
16 сентября 2025 13:46
Эти жутко смешные мемы оценят даже те, кто не смотрел «Машу и Медведя»: со всех смеялись в голос
Какие успокоительные пьет косолапый?
Написать
27 августа 2025 19:51
Друг-супергерой, погоня в духе «Форсажа» и Мишка на релаксе: «Маша и Медведь» возвращается с новым сезоном — запасаемся попкорном
Серии будут выходить раз в две недели.
Написать
20 августа 2025 09:25
Поезд-призрак и пропавшие страусы: «Маша и медведь» живут в реальном селе в Сибири — и с этим связано целых 2 серьезных ляпа мульта
Где эта улица, где этот дом — даем ответы на музыкальные вопросы. И задаем новые!
Написать
8 августа 2025 19:34
Помните самую грустную серию «Тома и Джерри» с кошмарным концом? В «Маше и медведе» есть похожая — и от нее всхлипывают даже взрослые
Косолапый в итоге находит замену девчушке, но осадочек остается.
Написать
24 июля 2025 09:25
В «Кинопоиске» назвали топ-5 популярных сериалов: «Маша и Медведь» и «Три кота» пасут задних — обошел неожиданный мульт
Многие с этим не согласятся, но статистика жестока.
Написать
2 июля 2025 19:34
«Поклон Гайдаю»: тонкую отсылку к великой комедии в «Маше и Медведе» распознать непросто — поймут лишь знатоки кино СССР
Для полноты картины не хватило лишь, чтоб Мишка в кадре произнес «Черт побери!».
Написать
9 июня 2025 12:19
Рядом — всегда, на экране — никогда: в «Маше и Медведе» ни за что не покажут родителей Маши, и авторы мульта честно назвали причину
Спойлер: мама и папа девочки живы и здоровы.
Написать
8 июня 2025 20:03
«Без истерик, зато со смыслом»: ИИ назвал 2 мульта, которые круче «Маши и медведя» по всем фронтам — №1 зайдет и взрослым
Ну а вторая альтернатива, хоть и сделана россиянами, особенно полюбилась британскому зрителю.
2 комментария
6 июня 2025 21:31
Учил Машу читать, но сам как рыба об лед: почему Медведь не проронил ни слова в мультфильме
Хотя и живет в доме, водит мотоцикл и может делать то же, что и люди.
Написать
6 июня 2025 09:25
ИИ превратил «Машу и Медведя» в аниме: теперь мультфильм особенно понравится фанатам «Гибли» (фото)
Преобразили не только Мишку и девочку, но и еще нескольких персонажей.
Написать
5 июня 2025 10:51
«Денег вложено дофига»: критик объяснил, почему «Маша и Медведь» покорили весь мир — есть 3 ключевых фактора
Такой комбинацией может похвастаться далеко не каждый мультфильм.
Написать
27 мая 2025 17:38
«До новых встреч»: «Маша и Медведь» получила душераздирающий финал — сериал пришлось продолжить
На истории вырастут внуки тех, кто начинал смотреть ее со старту.
3 комментария
27 мая 2025 10:23
Если «Машу и Медведя» все же закроют: этот французский мульт оценили еще выше — на 8.7, и даже сравнили с фильмами Гая Ричи
Нашли альтернативу, где одна только рисовка дорогого стоит.
Написать
27 мая 2025 07:00
Почему «Шрэк», «Три кота» и другие мульты с животными так популярны: причина куда серьезнее и важнее, чем просто герои-милашки
Психолог объяснила, главную ценность проектов, где в главных ролях — хвостатые.
Написать
10 мая 2025 11:21
«В Сербии, на Кипре и других странах»: «Маша и медведь» не сжигает мосты с Россией — создатели мульта все объяснили
Смотреть этот мульт будут еще и ваши внуки.
Написать
6 мая 2025 20:32
Возникла еще в 1996-м: откуда взялась Маша из мультика «Маша и Медведь» — создатель подсмотрел идею у американцев
А заодно вдохновился одним вполне реальным ребенком.
Написать
5 мая 2025 07:00
«Выжали все соки»: Россия останется без «Маши и медведя» — культовый российский мульт окончательно меняет «гражданство»
Новые серии будут, но явно нескоро.
Написать
3 мая 2025 17:09
«Пасхалка» создателей или фанатские выдумки? В «Маше и Медведе» нашли отсылку на хоррор-франшизу — внимание на 24-й эпизод (фото)
Понимаем, что это звучит как сюр, но, возможно, теория дошла даже до BTS.
1 комментарий
29 апреля 2025 14:15
Все началось в 90-е: у Маши в «Маше и медведе» есть реальный прототип, и девочку неспроста прозвали «ядерным реактором»
Отпуск автора мульта оказался роковым.
Написать
28 марта 2025 17:38
«Миллиарды просмотров»: в этих странах обожают «Машу и Медведя» — от экрана не могут оторваться даже взрослые мужчины
Дело не только в харизме главных героев.
Написать
27 февраля 2025 15:42
Обогнали «Великолепный век»: эти три мультфильма россияне смотрят активнее, чем турецкие сериалы
Данные по просмотрам за август 2024-го.
Написать
24 августа 2024 14:45
