Политика, цензура и цветок жасмина: серию «Маши и медведя» на 46 000 000 просмотров правильно поймут лишь в Китае (видео)

Серия «Маши и медведя» «Про Китай: “Опять Новый год!”» выглядит как безобидная открытка из детского мультсериала. Маша путает календари, Медведь сердится, потом мирится, звучит праздничная песня, лес наполняется огнями, а YouTube накручивает десятки миллионов просмотров.

Ничего подозрительного – пока не прислушаться к мелодии. Потому что «Китайский Новый год» в этой серии поется не на случайный мотив, а на «Mo Li Hua» – «Жасмин», одну из самых узнаваемых народных песен Китая.

Для рядового зрителя это просто красивая восточная мелодия, но внутри Китая у «Жасмина» совсем другой вес. Эта песня столетиями считалась национальной гордостью, звучала на государственных церемониях и ассоциировалась с самим образом Китая.

А потом, в начале 2010-х, стала неожиданным политическим маркером: ее начали использовать как зашифрованный знак протеста. Власти отреагировали предсказуемо – мелодия, ее название и даже сам цветок жасмина на время оказались под негласным запретом.

По сути, в российском мультфильме звучит мотив, который для китайского зрителя давно перестал быть нейтральным. Детская серия внезапно пересекается с темой цензуры, контроля и якобы «неправильных» смыслов.

«Маша и Медведь», разумеется, никогда не делали каких-либо политических заявлений, и за пределами Китая это просто веселый эпизод. Но внутри – история, которая азиатским зрителем считывается совсем иначе.