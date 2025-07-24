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Помните самую грустную серию «Тома и Джерри» с кошмарным концом? В «Маше и медведе» есть похожая — и от нее всхлипывают даже взрослые

24 июля 2025 09:25
Помните самую грустную серию «Тома и Джерри» с кошмарным концом? В «Маше и медведе» есть похожая — и от нее всхлипывают даже взрослые

Косолапый в итоге находит замену девчушке, но осадочек остается.

«Блюз грустного кота» — 103-й эпизод мультсериала «Том и Джерри», после которого все, кто включал этот мульт ради того, чтобы посмеяться, несколько минут просто смотрели в стену и пытались прийти в себя. У «Маши и Медведя» есть похожая серия. И тоже в концовке фигурирует поезд. Благо, в нашем мульте обходится без жертв. Но плакать зрителям это не мешает.

52-я серия под названием «До новых встреч» вышла в 2015 году и внезапно превратила беззаботный сериал в медитацию на тему взросления и расставания. Маша — та самая, неугомонная, громкая, навязчивая — вдруг становится… взрослой. Говорит, что больше не хочет играть. Прибирается в доме Медведя. Вздыхает в окно. И уходит — к сестре Даше, в город.

А Медведь, который был ей и родителем, и другом, остается без Маши. И заменяет ее поросенком, которого садит в коляску, дает соску и надевает чепчик. Сетап для спин-оффа «Хрюша и медведь», который мы заслужили.

Помните самую грустную серию «Тома и Джерри» с кошмарным концом? В «Маше и медведе» есть похожая — и от нее всхлипывают даже взрослые

Серия длится всего семь минут, но делает с эмоциями зрителя примерно то же, что «История игрушек 3». Это будто финал детства, которому никто не был готов. Особенно Медведь. Его отчаяние — немое, но читается.

Маша, поезда, осознание того, что «уже все» — это работает на каком-то глубинном уровне, потому что каждый взрослый помнит момент, когда любимые игрушки вдруг перестали «оживать».

Эта трогательная серия — еще и прощание, причем не только Маши с Медведем, но и с голосом актрисы Алины Кукушкиной — это ее последнее появление в роли. Символично: героиня выросла — и ушла, оставив после себя опустевший дом, мокрые глаза даже взрослых зрителей и фразу, от которой сжимается сердце — «До новых встреч!».

Ранее мы писали: «Поклон Гайдаю»: тонкую отсылку к великой комедии в «Маше и Медведе» распознать непросто — поймут лишь знатоки кино СССР

Фото: Кадр из мультсериала «Маша и медведь», «Том и Джерри»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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