Дети только посмеются: в одной из лучших серий «Маши и медведя» спустя годы нашли отсылки, которые поймут только взрослые

1 октября 2025 09:54
Получилось и литературно, и ну очень музыкально.

«Маша и Медведь» — мультсериал, который будто нарочно создавался с прицелом на то, чтобы дети смеялись над шалостями героини, а взрослые внезапно менялись в лице с мыслью: «Ах, вот оно что». И серия «Лучшая няня на свете», вышедшая в 2021 году, стала тому ярким примером.

Начинается эпизод с того, что Медведь вместе с Машей на лодке спасает зайчат, застрявших на коряге посреди реки. Для дошколят — просто эффектная сцена, но для взрослых — явная отсылка к стихотворению «Дедушка Мазай и зайцы» Николая Некрасова.

Школьники знакомятся с этим произведением лишь в третьем классе, а целевая аудитория «Маши и Медведя» гораздо младше. Так что отсылка работает исключительно для тех, кто уже сталкивался с русской классикой.

Вторая находка куда любопытнее. В эпизоде звучит «The Entertainer» — знаменитый регтайм Скотта Джоплина, написанный ещё в 1902 году.

Для ребёнка это просто бодрая мелодия, под которую можно весело гоняться за свинкой или кидаться кубиками. Но взрослый слышит хит с богатой историей: именно эта композиция принесла Джоплину мировую славу, стала музыкальным символом начала XX века, а в 1970-е неожиданно вернулась на вершины чартов после фильма «Афера».

У американцев песня играет у уличных торговцев мороженым, россияне могут вспомнить ее по заставке «Поля чудес».

Именно в этом кроется особый шарм «Маши и Медведя»: сериал не боится строить мосты между поколениями.

Фото: Кадр из мультсериала «Маша и медведь»
Алексей Плеткин
