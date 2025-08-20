Друг-супергерой, погоня в духе «Форсажа» и Мишка на релаксе: «Маша и Медведь» возвращается с новым сезоном — запасаемся попкорном

Серии будут выходить раз в две недели.

Любимый мультсериал взрослых и детей «Маша и Медведь» возвращается с новым сезоном. Сериал давно стал настоящим хитом не только в России, но и во всем мире: эпизоды набирают миллиарды просмотров.

Создатели решили поднять градус веселья еще выше — зрителей познакомят с новыми персонажами, которые будут сопровождать главных героев в их безумных приключениях.

Новые серии восьмого сезона стартуют уже 21 августа на YouTube. А с 28 августа мультсериал появится и в онлайн-кинотеатрах, включая «Кинопоиск».

Эпизоды будут выходить по одной серии раз в две недели — не слишком щедрый график, но для фанатов и это праздник. Сколько всего серий готовят создатели, пока остается загадкой.

Что ждет зрителей в новом сезоне

Судя по трейлеру, Маша снова не даст заскучать ни зрителям, ни Медведю. В новых сериях появится ее друг Январь — мальчик с суперспособностями, умеющий управлять льдом. Его уже можно было увидеть в полнометражке «Маша и Медведь: 12 месяцев» и в отдельных эпизодах сериала. Теперь он поможет Маше и ее друзьям построить ледяную горку прямо посреди летней жары.

Не обойдется и без экшена: Медведь подарит Маше новенький красный кабриолет. Правда, поездка по лесу получит неожиданный поворот — машину каким-то образом угонит свинья, поэтому зрителей ждет настоящая погоня в духе «Форсажа».

Сам Мишка по-прежнему мечтает о тишине и спокойствии. На кадрах видно, что он планирует отдых с Медведицей под пляжным зонтиком и с коктейлем в лапах. Но с Машей все всегда идет не по плану.

В общем, новый сезон обещает быть максимально ярким, смешным и сумасшедшим. Запасаемся попкорном!

Ранее мы писали: Стачки, «Крестный отец», революция: вспоминаем лучшую серию «Симпсонов» — 32 года ждут, когда превзойдут