Приветы с того света: у самой популярной песни «Маши и Медведя» под миллиард просмотров, и от ее реального смысла – мороз по коже

17 ноября 2025 10:23
Не все так добродушно и мило, как кажется.

Песня «Баю-баюшки-баю» из «Маши и Медведя» звучит как безобидная шутка – с волчком, танцами и «баюшками-шуби-дуби». Милый мультяшный ремикс, собравший более 807 миллионов просмотров на YouTube. Но если копнуть в корни оригинала, из которой взят сюжет – становится жутко. Настолько, что кажется, будто ребёнка усыпляют не песней, а древним заклинанием.

Старинная русская колыбельная «Не ложися на краю» – вовсе не про волчка, что кусает за бочок.

Это древний обрядовый текст, дошедший до нас из дохристианских времён. Изначально он описывал переход между мирами – момент, когда младенец ещё не совсем человек, но уже не дух, уверяют в научной работе «Сюжет о сером волке в русских колыбельных песнях».

Наши предки верили, что новорождённый только что пришёл из «того света» и находится на границе жизни и смерти. Пока ребёнок не прошёл обряды крещения и «вочеловечивания», он был существом «между».

Отсюда и серый волчок – не страшилка, а проводник. В славянской мифологии волк связан с Велесом, богом подземного мира, и часто выступает как страж границы между живыми и мёртвыми.

Он уносит дитя «во лесок, под ракитовый кусток» не чтобы съесть, а чтобы сопроводить его в ритуальном переходе. Лес в этих песнях – символ потустороннего пространства, а ракита (ива) – дерево-оберег, стоящее у границы миров.

Самые жуткие версии этой колыбельной звучали почти как фольклорный хоррор:

«Закопает во песок, будет солнце печь, будет с Вани сало течь».

Но даже это не про смерть в привычном смысле.

Это аллюзия на древний обряд «перепекания» – когда слабого младенца символически «допекали» в печи, чтобы дать ему новую жизнь. Сало и хлеб здесь – не каннибализм, а символы силы и возрождения.

Выходит, привычная с детства песня – остаток языческого обряда инициации, магическая инструкция, превращающая душу младенца из «гостя» в полноценного человека. Со временем сакральный смысл растворился, осталась лишь рифма про волчка.

Но если вдуматься, от этих строк становится не по себе: нас убаюкивали словами, которыми наши прабабки отпевали переход между мирами.

Ранее мы писали: «У Медведя явная депрессия», «Маша-эгоистка»: почему иностранцы запрещают «Машу и Медведя» собственным детям

Фото: Кадры из мультсериала «Маша и Медведь»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
