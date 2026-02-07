Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Статьи Создатели подложили 2 свиньи: 168-я серия «Маши и Медведя» оказалась самой низкооцененной в истории сериала

7 февраля 2026 07:58
Разбираемся, что не так в волшебном эпизоде о превращении в животных.

На фоне всеобщей любви к сериалу «Маша и Медведь» случилось неожиданное: одна из новых серий получила рекордно низкую оценку зрителей. Речь о 168-й серии «Два поросёнка», которая на популярном сайте MyShows держит рейтинг всего 3.977 (оценка актуальна на начало февраля).

Для сравнения: у остальных эпизодов восьмого сезона рейтинги не ниже 4.0 и 4.1, а у многих хитов из прошлых сезонов — и вовсе под 4.6.

Что за серия?

Премьера «Двух поросят» состоялась 24 января 2026 года в эксклюзивном приложении «Маша и Медведь», а 29 января эпизод вышел на YouTube и уже собрал больше миллиона просмотров. Сюжет понравится всем поклонникам волшебных превращений: Маша и юная ведьма Виви выпивают волшебный эликсир и начинают превращаться в разных зверей — от белочки до зайца, от медведя до пчелы.

Создатели подложили 2 свиньи: 168-я серия «Маши и Медведя» оказалась самой низкооцененной в истории сериала

Героини настолько увлекаются, что под конец превращаются в двух свинок, и начинают купаться в грязи. Хотя в начале серии Маша клялась Розочке, что будь она поросенком, то точно бы не замаралась.

Почему рейтинг самый низкий в истории

Пока рано делать выводы: эпизод ещё новый, и оценки могут «настояться». Возможно, зрители ещё не приняли формат «Маша + Виви» или сочли сюжет с превращениями менее оригинальным. Или мы имеем дело с атакой хейтеров, которая будет нивелирована, когда количество проголосовавших вырастет.

Создатели подложили 2 свиньи: 168-я серия «Маши и Медведя» оказалась самой низкооцененной в истории сериала

А вы уже смотрели эту серию вместе со своими непомедами? Ставьте свою оценку и решайте её судьбу, возможно, именно ваш голос поднимет рейтинг или окончательно закрепит его на дне.

Фото: Кадры из сериала «Маша и Медведь»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
