Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Король и Шут. Навсегда» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Малефисента, Шекспир и сам дьявол: полностью сплагиаченную серию «Маши и Медведя» посмотрели 200+ млн раз

Малефисента, Шекспир и сам дьявол: полностью сплагиаченную серию «Маши и Медведя» посмотрели 200+ млн раз

20 января 2026 17:09
Малефисента, Шекспир и сам дьявол: полностью сплагиаченную серию «Маши и Медведя» посмотрели 200+ млн раз

7 минут безумных отсылок.

Когда речь заходит о виртуозном «плагиате» в «Маше и Медведе», одна серия стоит особняком — «Вся жизнь — театр» (серия 76). Эпизод можно считать сплошной отсылкой: сжатой в семь минут энциклопедием мировой культуры, где плагиат возведён в абсолют и превращён в гениальный сюжет.

Название говорящее

Уже заголовок — чистейший плагиат. Фраза «Вся жизнь — театр» — это прямая, беззастенчивая цитата из монолога в пьесе Шекспира «Как вам это понравится». Сценарий этой серии — это открытый, наглый плагиат, собранный под копирку из шедевров:

Малефисента, Шекспир и сам дьявол: полностью сплагиаченную серию «Маши и Медведя» посмотрели 200+ млн раз
  1. «Ромео и Джульетта» Шекспира — основа любовной линии.
  2. «Щелкунчик» Чайковского — превращение Ромео в деревянного солдатика.
  3. «Фауст» Гёте — появление Мефистофеля.
  4. «Кармен» Бизе — страсть и рок.
Малефисента, Шекспир и сам дьявол: полностью сплагиаченную серию «Маши и Медведя» посмотрели 200+ млн раз

Но авторы не просто цитируют — они сшивают эти произведения в один абсурдный сюжет, где Джульетту похищает не родня, а Мефистофелисента (гибрид Мефистофеля и Малефисенты в исполнении Свинье).

Визуальный плагиат: от Диснея до «Волшебника страны Оз»

  • Свинка Розочка в роли злодейки — это плагиат образа Малефисенты от Disney.
  • Костюмы летающих обезьян — прямой отсыл к классической экранизации «Волшебника страны Оз».
  • Сама эстетика кукольного театра отсылает к традициям европейского балагана.
Малефисента, Шекспир и сам дьявол: полностью сплагиаченную серию «Маши и Медведя» посмотрели 200+ млн раз

Серия элегантно знакомит детей с сюжетами всех произведений: «Ромео и Джульетта» — это про любовь, «Щелкунчик» — про волшебство, «Кармен» — про страсть.

«Вся жизнь — театр» — это идеальная иллюстрация глобального успеха «Маши и Медведя». Пазл, собранный из кусочков Шекспира, Чайковского и Диснея, набрал суммарно 202 миллиона просмотров только на YouTube, всем бы так воровать чужие идеи.

Большая стирка и маленький апокалипсис: лишь у 3 серий «Маши и медведя» 1 000 000 000+ просмотров — дети всего мира знают наизусть.

Фото: Кадр из сериала «Маша и Медведь»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Любимое блюдо Маши ее Медведю строго противопоказано: зато человека от него не оттащишь за уши (элементарный рецепт) Любимое блюдо Маши ее Медведю строго противопоказано: зато человека от него не оттащишь за уши (элементарный рецепт) Читать дальше 18 февраля 2026
Маша — наша? В Турции «Машу и Медведя» любят не меньше, особенно в доме Узерли Маша — наша? В Турции «Машу и Медведя» любят не меньше, особенно в доме Узерли Читать дальше 16 февраля 2026
Машу видели миллионы, а Медведь годами в тени: как выглядит актер озвучки (фото) Машу видели миллионы, а Медведь годами в тени: как выглядит актер озвучки (фото) Читать дальше 18 февраля 2026
Если зима достала, включайте эту серию «Маши и Медведя»: 59,7 млн просмотров — преступно мало для «самой светлой» истории Если зима достала, включайте эту серию «Маши и Медведя»: 59,7 млн просмотров — преступно мало для «самой светлой» истории Читать дальше 17 февраля 2026
«Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» «Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» Читать дальше 18 февраля 2026
Ретро-детектив на 7,8 балла стал находкой для фанатов «Мосгаза»: захватывающий, атмосферный и снят по реальным событиям Ретро-детектив на 7,8 балла стал находкой для фанатов «Мосгаза»: захватывающий, атмосферный и снят по реальным событиям Читать дальше 18 февраля 2026
Дождались «Первый отдел 5»? Вот вам еще и тест: покажет, кто вы из сериала – Брагин или Шибанов Дождались «Первый отдел 5»? Вот вам еще и тест: покажет, кто вы из сериала – Брагин или Шибанов Читать дальше 18 февраля 2026
Спустя 800 серий в «Симпсонах» раскрыли тайну заставки: как выглядит Гомер после ДТП с Мардж Спустя 800 серий в «Симпсонах» раскрыли тайну заставки: как выглядит Гомер после ДТП с Мардж Читать дальше 18 февраля 2026
Колесников мерз на Финском заливе до изнеможения: актеры «Первого отдела» прошли через ад — зато реализм на высоте Колесников мерз на Финском заливе до изнеможения: актеры «Первого отдела» прошли через ад — зато реализм на высоте Читать дальше 18 февраля 2026
В 5-м сезоне «Первого отдела» сократят количество серий, но есть и хорошая новость: касается 6-го сезона В 5-м сезоне «Первого отдела» сократят количество серий, но есть и хорошая новость: касается 6-го сезона Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше