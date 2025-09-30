Меню
Киноафиша Статьи «Отличается от остальных»: зрители нашли странность в новой серии «Маши и Медведя» — с первых минут что-то не так

30 сентября 2025 10:23
Мульт будто вернулся назад во времени.

Уже больше 15 лет «Маша и Медведь» остается главным российским мультсериалом, который знают по всему миру. Восьмой сезон начали показывать совсем недавно — с 21 августа 2025 года, и, казалось бы, зрителей уже сложно чем-то удивить.

Однако эпизод под названием «Машина машина» (157-я серия) привлек довольно много внимания сразу по нескольким причинам.

Новый сюжет и неожиданный старт хаоса

Премьера серии состоялась эксклюзивно в приложении «Маша и Медведь: мультики и игры» 30 августа, а в общий доступ выпуск попал 4 сентября. И уже с первых минут стало понятно: это не «обычная» серия.

Вообще, серия отличается от остальных. В других Машин хаос наступает постепенно, а тут прям сразу, сходу, — пишут зрители в комментариях.

По сюжету Маша получает яркую красную машину на педалях. Ее подруга Розочка тоже загорелась идеей покататься. Но чтобы водить, надо сначала выучить правила дорожного движения.

Правда, свинка решает схитрить и угнать машину, пока Маша отвлеклась. Результат — череда смешных и поучительных событий, которые приводят героинь к простому, но важному уроку: за руль лучше садиться только тогда, когда готов к ответственности.

Возвращение к истокам

Необычность серии — не только в сюжете. Зрители отметили, что изменилась сама картинка. Анимация и шрифты выглядят так, будто создатели специально вернули мульт в его ранний стиль.

Существует даже версия, что эта серия была сделана раньше других эпизодов 8 сезона и только сейчас добралась до экрана. Возвращение к старому визуальному стилю пробудило у зрителей ностальгию. Увы, это лишь единичный пример во всем сезоне.

«Машина машина» стала одной из самых обсуждаемых серий не только из-за заметных перемен в рисовке, но и из-за интересного сюжета.

Это как глоток свежего воздуха, ведь в сериале появилось довольно много однотипных эпизодов, например вроде тех, что выходят под единым названием «Байки бабайки».

Ранее мы писали: За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы

Фото: Кадры из мультсериала «Маша и Медведь»
Валерия Белашкова
