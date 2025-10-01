Всего 3 серии «Маши и медведя» получили на IMDb оценку 8.5 — нет волков с клизмами, зато есть Sci-Fi, лирика и призраки прошлого

Не только посмеяться, но и чуть-чуть подумать.

Если спросить россиян о любимой серии «Маши и медведя», то кто-то пожмёт плечами (их же сотни – поди упомни все), а кто-то сразу вспомнит легендарную «С волками жить…» — ту самую, где Маша вместе с волками пыталась водить «Скорую помощь».

Мемы (клизма!), цитаты, сотни миллионов просмотров — всё на месте. На IMDb у этой серии вполне крепкие 8,1, но вершину рейтинга она не заняла. Там, на пьедестале зрительских симпатий, всего три эпизода, которые пробили планку в 8,5.

Первым стал «Пилот» — серия, с которой всё началось ещё в 2007 году. Маленькая девочка забрела в дом к Медведю и осталась в нём навсегда, а зрители впервые увидели, что из этого получится.

Удивительно, но спустя годы «Пилот» до сих пор держит планку и считается одной из лучших серий шоу.

На втором месте — «Пещерный медведь» (сезон 2, эпизод 22). История о том, как Медведь решает узнать, кем был его древний предок, и ради этого мастерит… машину времени. Абсурд? Да! Но именно поэтому серия так полюбилась зрителям.

Фантазия авторов превратила детскую любознательность в небольшое sci-fi приключение, а Маша, конечно, не могла остаться в стороне.

Замыкает тройку «С любимыми не расставайтесь» (сезон 3, эпизод 9). Здесь сказка приобретает теплый рождественский вайб: Маша ждёт новые игрушки, но её старые друзья будто обижаются на хозяйку.

Авторы отсылают нас к «Рождественской песне» Диккенса — с призраками прошлого, настоящего и будущего. В итоге зрители получили необычайно трогательную историю о ценности дружбы.

Так что топ IMDb — это вовсе не только про истерический смех, но и про то, как «Маша и Медведь» умудряются сочетать комедию, фантастику и настоящую лирику.

