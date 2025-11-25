Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Маша, отвертка и 100 000 000 просмотров на YouTube: чем уникальна 81-я серия «Маши и Медведя»

Маша, отвертка и 100 000 000 просмотров на YouTube: чем уникальна 81-я серия «Маши и Медведя»

25 ноября 2025 10:23
Маша, отвертка и 100 000 000 просмотров на YouTube: чем уникальна 81-я серия «Маши и Медведя»

Каждый родитель сталкивался с ситуацией, которую пережил Медведь.

30 июля 2020 года вышла 81‑я серия пятого сезона мультсериала «Маша и Медведь» — «Что внутри?». Эпизод сразу привлёк внимание мамочек и их детишек: сегодня его суммарные просмотры (со всеми официальными перезаливами) на YouTube приближаются к 100 миллионам. Чем же так зацепила эта история?

Уникальная серия

В центре сюжета — извечное детское любопытство. Маша задаётся вопросом: как устроены привычные предметы, что скрывается внутри механизмов, которыми мы пользуемся каждый день? Может, всё работает по волшебству? Или в каждой системе есть строгий порядок?

Маша, отвертка и 100 000 000 просмотров на YouTube: чем уникальна 81-я серия «Маши и Медведя»

Вместе со своим верным другом — Медведем — она отправляется в познавательное приключение, полное забавных экспериментов и неожиданных открытий. Благо, что ее не интересует устройство Мишки, иначе отвертки и пассатижи заменил бы скальпель.

Сюжет 81 серии

Сюжет разворачивается динамично. Медведь занят починкой часов с кукушкой для Медведицы, а Маша, не в силах сдержать пыл исследователя, начинает разбирать механизм. В результате детали рассыпаются, и Медведь отправляет непоседу на улицу.

Там Маша переключается на пылесос — и, разумеется, тоже разбирает его. Вскоре во двор прилетает Пингвинёнок, но из‑за разбросанных вещей совершает аварийную посадку: его самодельный самолёт разбивается.

Маша, отвертка и 100 000 000 просмотров на YouTube: чем уникальна 81-я серия «Маши и Медведя»

Неунывающая Маша тут же берётся собирать новый — из подручных материалов. Испытательный полёт заканчивается предсказуемо: конструкция разваливается в воздухе. На помощь приходит Медведь: под его присмотром ребята восстанавливают и пылесос, и самолёт. А когда кажется, что всё уже улажено, выясняется: Маша успела разобрать ещё и насос…

Поучительный эпизод

Серия умело балансирует между юмором и ненавязчивым образовательным посылом. Через проказы Маши зрители видят, как устроены простые механизмы, почему важно соблюдать порядок в работе и к чему приводит поспешное любопытство без понимания последствий.

Любопытная деталь: в серии есть отсылки к эпизоду «День варенья» (6‑й эпизод первого сезона). Зрители, следящие за сериалом давно, заметят переклички — например, появление клубничной грядки и музыкальные мотивы из той истории. А фраза Маши «Пять минут, полёт нормальный!» стала одним из запоминающихся реплик эпизода.

Приветы с того света: у самой популярной песни «Маши и Медведя» под миллиард просмотров, и от ее реального смысла – мороз по коже.

Фото: Кадр из сериала «Маша и Медведь»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
382 млн просмотров не случайно: 48-я серия «Маши и Медведя» выглядит как прямая отсылка на классику — очевидно для тех, кто рос в СССР 382 млн просмотров не случайно: 48-я серия «Маши и Медведя» выглядит как прямая отсылка на классику — очевидно для тех, кто рос в СССР Читать дальше 9 декабря 2025
Хит всех детских завтраков: повторяем розовую кашу из «Маши и Медведя» — без красителей и точь-в-точь как в мультфильме Хит всех детских завтраков: повторяем розовую кашу из «Маши и Медведя» — без красителей и точь-в-точь как в мультфильме Читать дальше 8 декабря 2025
От сходства с «Тремя богатырями» создатель «Киберслава» открещивается: увидите повтор, как только включите «Звездные войны» От сходства с «Тремя богатырями» создатель «Киберслава» открещивается: увидите повтор, как только включите «Звездные войны» Читать дальше 6 декабря 2025
За 3 месяца – 325 млн просмотров и топовые места в 93 странах: Time выбрали главный кинопрорыв 2025-го – и это не серьезный фильм, а мультик За 3 месяца – 325 млн просмотров и топовые места в 93 странах: Time выбрали главный кинопрорыв 2025-го – и это не серьезный фильм, а мультик Читать дальше 10 декабря 2025
«Этого не было даже у Ридли Скотта»: «Трудно быть богом» станет русской «Игрой престолов» - от размахов в шоке даже Собянин «Этого не было даже у Ридли Скотта»: «Трудно быть богом» станет русской «Игрой престолов» - от размахов в шоке даже Собянин Читать дальше 10 декабря 2025
Netflix отбирает у Disney принцесс: запускают свою «Золушку» и полностью переворачивают канон — принц уже никому не нужен Netflix отбирает у Disney принцесс: запускают свою «Золушку» и полностью переворачивают канон — принц уже никому не нужен Читать дальше 10 декабря 2025
«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне «Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне Читать дальше 10 декабря 2025
Кроме «Невского», Паламарчук сыграл еще в 6 детективах: у №1 рейтинг 8.0 – зрители удивлены «настолько качественному продукту» Кроме «Невского», Паламарчук сыграл еще в 6 детективах: у №1 рейтинг 8.0 – зрители удивлены «настолько качественному продукту» Читать дальше 10 декабря 2025
Хит Netflix идет за статуэтками: проект 2025 года катком прошелся по «Уэнсдэй» и «Игре в кальмара» — 325 млн просмотров и рекордное число номинаций Хит Netflix идет за статуэтками: проект 2025 года катком прошелся по «Уэнсдэй» и «Игре в кальмара» — 325 млн просмотров и рекордное число номинаций Читать дальше 9 декабря 2025
«Ждал "Кухню" в стиле трэш, но это — нуар-детектив!»: «Жар» с Воробьёвым многие зрители выключали на первой серии — как оказалось, зря «Ждал "Кухню" в стиле трэш, но это — нуар-детектив!»: «Жар» с Воробьёвым многие зрители выключали на первой серии — как оказалось, зря Читать дальше 9 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше