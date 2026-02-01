Как бы выглядела повзрослевшая Маша? Нейросеть представила ее 18-летней — с тем же задором, но без косичек

1 февраля 2026 07:00
Такая красавица сводила бы всех с ума.

Представьте, что хулиганка из «Маши и Медведя», которая 15 лет будоражила интернет с 40 миллиардами просмотров, вдруг выросла. Нейросеть взялась визуализировать эту идею, и результат оказался неожиданно узнаваемым.

Перед нами — 18-летняя девушка. Все те же зеленые глаза-«пуговки», полные живого, дерзкого огонька, будто она только что придумала новую проказу. Но во взгляде появилась легкая взрослая мягкость и осознанность. Узнаваемая круглая форма лица, но уже без детской пухлости.

На голове — тот самый малиновый платочек, только повязанный с изяществом, а не надетый набекрень. Нарядный сарафан сменился на современный, но с намеком на народный стиль: сдержанный, элегантный, но отсылающий к тому самому розовому платьицу.

Как бы выглядела повзрослевшая Маша? Нейросеть представила ее 18-летней — с тем же задором, но без косичек

Самое главное — нейросеть смогла уловить и передать характер. В этой девушке угадывается все та же непоседливая, добрая и отзывчивая Маша, чья энергия когда-то выводила из себя циркового медведя. Но теперь эта энергия облачена в чуть более спокойную форму.

Она выглядит как человек, который знает цену дружбе и воспоминаниям — тем самым, что связывают ее с огромным другом из детства. Кажется, будто где-то за кадром все так же стоит Медведь, но теперь он не уставшая нянька, а старый товарищ, с которым связано море приключений. Экранизация мультфильма с такой Машей точно бы собрала миллиарды в прокате.

Фото: Кадр из мультсериала «Маша и Медведь»
Валерия Белашкова
