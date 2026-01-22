17-я серия «Маши и Медведя» стала рекордсменом планетарного масштаба — Книга Гиннеса подтвердила феномен

У «Маши и Медведя» уже такой возраст, что мультфильм можно было бы спокойно отправить на покой. Премьера была еще в 2009 году, вышли десятки сезонов, спин-оффы, полнометражные фильмы. Но вместо тихой старости проект собираем рекорды один за другим — причём не абстрактные, а вполне конкретные и зафиксированные.

В центре всей этой истории — одна короткая серия. Ее смотрели по всему миру, и это можно доказать на цифрах.

Без скрытого смысла

Речь идет про эпизод «Маша плюс каша» — 17-ю серию первого сезона «Маша и Медведь». По сюжету все предельно просто: Медведь пытается спокойно поиграть в шашки, Маша ему мешает, он уходит из дома, а она решает сварить кашу. Каша выходит из-под контроля, заполняет весь дом, а финал — про уборку и ту самую кашу «на каждый прием пищи».

Никаких сложных смыслов. Все укладывается в 6 минут 52 секунды. И именно эта серия несколько лет подряд входит в топ самых просматриваемых видео на YouTube — вообще без оговорок «для мультфильмов» или «для детей».

Почему именно она «взорвала»

Режиссер Наталья Мальгина объясняла это максимально просто. Родители включают серию, когда кормят детей. Не потому что она «лучшая», а потому что идеально подходит под конкретный момент: завтрак, обед, ужин. Поставил — ребенок смотрит, ест, не отвлекается.

«Маша плюс каша» вообще попала в идеальную точку: тема понятна любому ребенку в любой стране. Всех заставляют есть кашу. Тут даже перевод не особо нужен.

Как серия дошла до рекордов

Видео выложили на YouTube в январе 2012 года, с английскими субтитрами. Через несколько лет серия начала стабильно набирать около 3 миллионов просмотров в день. Потом цифры начали выглядеть уже нереально.

Когда счетчик перешагнул отметку в 4 миллиарда просмотров, она находилась на четвертом месте среди самых просматриваемых видео за все время. И в 2019 году это официально зафиксировали в Книге рекордов Гиннесса — как самый просматриваемый мультфильм на платформе.

Эффект снежного кома

У этой популярности есть еще один эффект. Многие вообще узнают «Машу и Медведя» именно через «Машу плюс кашу». Серия постоянно всплывает в рекомендациях, подборках для детей, автоплей-листах. Посмотрел одну — дальше YouTube сам подсовывает остальные.

К тому же мультсериал переведен на 42 языка, его показывают по всему миру, он был даже на Netflix. Это давно не локальный российский продукт, а глобальный детский контент.

Люди на форумах и Reddit писали простую вещь: «Машу и Медведя» можно смотреть вообще без звука. Все понятно по действиям, мимике, музыке. Плюс визуал — яркий, но не режущий глаз. А Маша с ее большими глазами и Медведь как узнаваемый образ работают одинаково хорошо и в России, и за ее пределами.

Я не пытаюсь понять, чем это так увлекает, но, думаю, это просто часть жизни современного ребенка, — подытожили комментаторы на Reddit.

