Киноафиша Статьи Эту особенность Маши художники скрывают вот уже 15 лет: что не так с телом неугомонной девочки

Эту особенность Маши художники скрывают вот уже 15 лет: что не так с телом неугомонной девочки

7 февраля 2026 14:44
Эту особенность Маши художники скрывают вот уже 15 лет: что не так с телом неугомонной девочки

Приходится выкручиваться от эпизода к эпизоду. 

За пятнадцать лет существования мультсериала «Маша и Медведь» миллиарды мамочей и детей по всему миру, кажется, изучили каждый жест главной героини. Однако мало кто замечал одну важную анатомическую особенность, которая годами влияла на производство и замедляла выход серий.

Как рассказала режиссёр проекта Наталья Мальгина, у Маши непропорционально большая голова и очень короткие руки, из-за чего она физически не может до неё дотянуться. И художникам приходится прикладывать титанические усилия, обманывать и хитрить в раскадровке сцен, чтобы скрывать этот нюанс от аудитории.

«У нас, например, Маша — персонаж с большой головой и маленькими руками, и она не может достать до головы. Хотя почему-то все уверены, что она может», — отметила Мальгина в беседе с Forbes.

Эту особенность Маши художники скрывают вот уже 15 лет: что не так с телом неугомонной девочки

Это ограничение, заложенное в дизайн персонажа, заставляет команду аниматоров проявлять изобретательность. Всякий раз, когда по сценарию героине нужно что-то надеть или поправить на голове, авторы меняют ракурс или используют другие визуальные уловки, чтобы обойти эту особенность.

Такие нюансы, незаметные для зрителя, но критичные для создателей, и формируют тот самый «волшебный» результат, когда ребёнок просто с удовольствием смотрит историю, не задумываясь о сложностях производства и особенностях экранной Маши.

Фото: Кадр из сериала «Маша и Медведь»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
