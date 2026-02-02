Оповещения от Киноафиши
Статьи «Думал, глаза вытекут»: рассказываем, что шахматист думает о партии из «Маши и Медведя»

«Думал, глаза вытекут»: рассказываем, что шахматист думает о партии из «Маши и Медведя»

2 февраля 2026 12:48
«Думал, глаза вытекут»: рассказываем, что шахматист думает о партии из «Маши и Медведя»

Серия «Ход конем» собрала 124 млн просмотров. 

Ютубер-шахматист с канала «Борис Дядера» взялся за, казалось бы, неблагодарную работу — разбор партий из эпизода «Ход конём» мультфильма «Маша и Медведь». И обнаружил не просто ошибки, а целую кашу из меняющихся в кадре досок.

По сюжету, Маша, только что узнавшая правила, гениально обыгрывает Медведя и Тигра, постоянно ставя мат конём.

«С точки зрения шахмат — это полнейший бред. Но злиться невозможно: это же детский мультик».

Первая партия начинается с дебюта Гроба от Медведя «довольно-таки сомнительного», но простительного для игры с ребёнком. Дальше — магия монтажа. В одном стоп-кадре позиция абсурдна: два короля под угрозой мата, два ферзя друг напротив друга. Но в следующем кадре чудо, расстановка волшебным образом меняется, и мат конём на d6 становится строго правильным.

«Думал, глаза вытекут»: рассказываем, что шахматист думает о партии из «Маши и Медведя»

«Как будто прямо в процессе рисования к художнику в кабинет вошёл человек, действительно разбирающийся в шахматах, и показал, как надо».

Во второй партии хаос достигает апогея. Между кадрами не только меняются фигуры, но и исчезает пешка. «Я минут 30 вглядывался в экран, думал, глаза вытекут», — делится впечатлениями автор.

Финальный вердикт категоричен: в отдельные моменты партии выглядят реально, но после начинают выглядеть нелепо. В итоге шахматная составляющая серии — сплошь неправдоподобная, но сам гроссмейстер отмечает, что в общем-то, его разбор был шуточным.

Фото: Кадр из сериала «Маша и Медведь»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин


