Не только про следы и варенье: для «Маши и Медведя» сочинили 50 песен, но именно эти 5 попали в самое сердце

За всю историю «Маши и Медведя» прозвучало 50 оригинальных песен — от веселых до почти философских. Конечно, все помнят «Песню про варенье» или «Про следы» — эти хиты застревают в голове после первого же куплета.

Но если копнуть чуть глубже, в мультфильме есть как минимум 5 песен, которые не просто легко ложатся на слух, но и затрагивают куда более серьезные темы — дружбу, взросление, время и даже прощение.

Вот они — 5 песен, которые зрители вспоминают не за ритм, а за смысл.

«Песня про дружбу», серия 7

Старенькая, но важная серия. Медведь пытается ухаживать за изысканной Медведицей, но та уходит с другим — мачо-гималайцем. И что делает Мишка? Сначала грустит, а потом осознает: главное — это не романтика, а Маша, которую он давно принял как родную.

На фоне звучит лиричная песня о весенних ручьях и неразлучных друзьях. Особенно трогают строки: «Речка разлилась напрасно, ведь друзей не разлучить». Песня буквально прорастает сквозь картинку — со звенящими каплями, солнечными зайчиками и настоящей нежностью между героем и маленьким «ураганом».

«Три желания», серия 8

Продолжаем с классикой. Маша вытаскивает золотую рыбку и, естественно, начинает желать всякое. Но вместо эгоистичного финала просит кое-что очень простое — чтобы Медведю тоже досталась радость.

Под почти новогоднюю мелодию, зритель наблюдает, как Мишка вытаскивает настоящую рыбу-меч, а песня звучит будто на грани сна и реальности: «И во сне такое не приснится… Ведь чудес не жалко для друзей». Тепло, искренне — и очень по-доброму.

«Песенка юных космонавтов», серия 70

Фаворит многих — и не зря. В этой серии Медведь, Панда и Маша строят космический корабль, чтобы добыть с неба звезду для любимой Медведицы. Песня гипнотизирует — за счет повтора строчек, плавных мелодий и космической визуализации.

Это одна из тех композиций, которые кажутся «больше, чем мультяшные» — в ней слышится что-то почти киношное.

Припев выводит серию на новый уровень: «Ведь в космосе можно героями стать… и яркую звездочку с неба достать в подарок для наших друзей» — и вы уже не ребенок, а герой, способный на все.

«Когда все дома», серия 32

Песня, которая бьет в самую уязвимую точку — про то, как дети вырастают. Мишка наблюдает, как Пингвиненок уже не так нуждается в нем, как раньше, и пытается смириться с этим.

На фоне — спокойная, почти медитативная мелодия и очень честный текст: «Так устроено, что дети вырастают…». А под финальную строку «Когда все дома соберутся — лучше улыбнуться и простить» сложно не растрогаться. Потому что это песня создана не только для детей — она для родителей.

«Песня про время», серия 61

Это не просто песня. Это — мини-философия, завернутая в новогоднюю упаковку. Серия строится как вариация на «Рождественскую историю»: Маша решает избавиться от старых игрушек, но они оживают и приходят, чтобы напомнить, что прошлое нельзя выкинуть — его нужно помнить.

Песня быстро набирает темп, создает тревожное напряжение, а потом резко разворачивается в эмоциональный припев: «Помните, что в прошлом много есть хорошего, будущее с прошлым связывает нить».

И под эти слова плюшевого мишку заносит снегом, и ты сидишь, взрослый человек, с комом в горле от мультика про Машу…

Детские мультсериалы редко берут так глубоко. А эти песни не просто дополняют серию, они помогают ее прочувствовать.

