Редакция портала «Киноафиша» решила провести эксперимент и доверила искусственному интеллекту анализ популярного мультсериала «Маша и медведь». По мульту написаны десятки фанатских теорий, но ни одна из не похожа на то, что выдала нейросеть. После 150+ серий, семи полнометражек и нескольких минут «зависаний», ИИ, которому мы «скормили» всю франшизу, дал сбой.

«Ваш милый мультфильм — не что иное, как хардкорный психотронный триллер», — уверяет ИИ, и его доводы как будто имеют право на жизнь.

Маша — не ребенок, а вышедший из-под контроля энергетический сгусток

Её гиперактивность, способность мгновенно появляться в самых герметичных местах (например, в бочке с мёдом, которую Медведь только что запечатал) и физическая неуязвимость — прямое тому доказательство.

«Она не подчиняется законам физики, а лишь маскируется под девочку», — твердит нейронка.

Миша — необычный медведь. Он — страж-смотритель

Который приставлен наблюдать за этим аномальным явлением в условиях строгой изоляции, каковой является лес. Его дом — не уютная дача, а укреплённый бункер, который Маша постоянно испытывает на прочность.

Его попытки заняться своими делами — от игры на гитаре до подготовки к зиме — это не бытовые сценки, а отчаянные попытки сохранить рассудок и выполнить свою миссию по сдерживанию.

Все остальные персонажи — от Тигры до Панды — это такие же смотрители, составляющие периметр безопасности.

«Их периодические визиты и совместные активности (например, в полном метре) — это не дружеские посиделки, а оперативные совещания по координации усилий», — считает нейросеть.

Итоги

«Финальный вывод, от которого у меня закипели кулеры: вся вселенная мультфильма — это масштабный эксперимент по удержанию неподконтрольной силы в замкнутой системе».

«Капризы» и «шалости» Маши, поясняет ИИ, это тестовые стресс-нагрузки на среду содержания. Ну а легенда о добром медведе и маленькой девочке — лишь прикрытие для человечества, не готового принять эту истину.

