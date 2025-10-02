Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер

«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер

2 октября 2025 19:05
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер

Часть фанатов наверняка тоже думала о чем-то подобном.

Редакция портала «Киноафиша» решила провести эксперимент и доверила искусственному интеллекту анализ популярного мультсериала «Маша и медведь». По мульту написаны десятки фанатских теорий, но ни одна из не похожа на то, что выдала нейросеть. После 150+ серий, семи полнометражек и нескольких минут «зависаний», ИИ, которому мы «скормили» всю франшизу, дал сбой.

«Ваш милый мультфильм — не что иное, как хардкорный психотронный триллер», — уверяет ИИ, и его доводы как будто имеют право на жизнь.

«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер

Маша — не ребенок, а вышедший из-под контроля энергетический сгусток

Её гиперактивность, способность мгновенно появляться в самых герметичных местах (например, в бочке с мёдом, которую Медведь только что запечатал) и физическая неуязвимость — прямое тому доказательство.

«Она не подчиняется законам физики, а лишь маскируется под девочку», — твердит нейронка.

«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер

Миша — необычный медведь. Он — страж-смотритель

Который приставлен наблюдать за этим аномальным явлением в условиях строгой изоляции, каковой является лес. Его дом — не уютная дача, а укреплённый бункер, который Маша постоянно испытывает на прочность.

Его попытки заняться своими делами — от игры на гитаре до подготовки к зиме — это не бытовые сценки, а отчаянные попытки сохранить рассудок и выполнить свою миссию по сдерживанию.

Все остальные персонажи — от Тигры до Панды — это такие же смотрители, составляющие периметр безопасности.

«Их периодические визиты и совместные активности (например, в полном метре) — это не дружеские посиделки, а оперативные совещания по координации усилий», — считает нейросеть.

«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер

Итоги

«Финальный вывод, от которого у меня закипели кулеры: вся вселенная мультфильма — это масштабный эксперимент по удержанию неподконтрольной силы в замкнутой системе».

«Капризы» и «шалости» Маши, поясняет ИИ, это тестовые стресс-нагрузки на среду содержания. Ну а легенда о добром медведе и маленькой девочке — лишь прикрытие для человечества, не готового принять эту истину.

Ранее мы писали: Всего 3 серии «Маши и медведя» получили на IMDb оценку 8.5 — нет волков с клизмами, зато есть Sci-Fi, лирика и призраки прошлого

Фото: Кадр из мультсериала «Маша и медведь»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Всего 3 серии «Маши и медведя» получили на IMDb оценку 8.5 — нет волков с клизмами, зато есть Sci-Fi, лирика и призраки прошлого Всего 3 серии «Маши и медведя» получили на IMDb оценку 8.5 — нет волков с клизмами, зато есть Sci-Fi, лирика и призраки прошлого Читать дальше 1 октября 2025
Дети только посмеются: в одной из лучших серий «Маши и медведя» спустя годы нашли отсылки, которые поймут только взрослые Дети только посмеются: в одной из лучших серий «Маши и медведя» спустя годы нашли отсылки, которые поймут только взрослые Читать дальше 1 октября 2025
«Отличается от остальных»: зрители нашли странность в новой серии «Маши и Медведя» — с первых минут что-то не так «Отличается от остальных»: зрители нашли странность в новой серии «Маши и Медведя» — с первых минут что-то не так Читать дальше 30 сентября 2025
Больше похоже на каст для «Монстров» от Netflix: ИИ превратил 10 мультяшек СССР в людей — теперь ими только пугать (фото) Больше похоже на каст для «Монстров» от Netflix: ИИ превратил 10 мультяшек СССР в людей — теперь ими только пугать (фото) Читать дальше 3 октября 2025
Не только про следы и варенье: для «Маши и Медведя» сочинили 50 песен, но именно эти 5 попали в самое сердце Не только про следы и варенье: для «Маши и Медведя» сочинили 50 песен, но именно эти 5 попали в самое сердце Читать дальше 3 октября 2025
«Будьте здоровы!»: эта серия «Маши и Медведя» за 14 лет набрала 117 млн просмотров — 402 секунды удовольствия «Будьте здоровы!»: эта серия «Маши и Медведя» за 14 лет набрала 117 млн просмотров — 402 секунды удовольствия Читать дальше 2 октября 2025
Когда выйдет 2-й сезон «Ронина»: до премьеры детектива со звездой «Невского» рукой подать — заодно рассказали, где посмотреть Когда выйдет 2-й сезон «Ронина»: до премьеры детектива со звездой «Невского» рукой подать — заодно рассказали, где посмотреть Читать дальше 3 октября 2025
Рублевки нет, зато есть Балашиха: «Олдскул» снимали в настоящей школе Рублевки нет, зато есть Балашиха: «Олдскул» снимали в настоящей школе Читать дальше 3 октября 2025
Ляпов нет, зато есть Хабенский и Серебряков: историк выбрал 3 идеальных российских исторических сериала — сняты как по учебнику Ляпов нет, зато есть Хабенский и Серебряков: историк выбрал 3 идеальных российских исторических сериала — сняты как по учебнику Читать дальше 3 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше