«Маша и Медведь» без ляпов? Не совсем — внимательные фанаты нашли как минимум 5 нестыковок

Фраза «Это же мультик для детей!» — главный аргумент против поиска ошибок в анимации. Но разбирать ляпы в «Маше и Медведе» — занятие азартное и почти детективное. Потому что этот мультсериал, любимый миллионами, сделан на удивление качественно.

Конкретных промахов, вроде предметов, парящих в воздухе вопреки законам физики, здесь почти нет. Большинство странностей — не ошибки, а осознанные художественные решения. Однако самые внимательные зрители все же отыскали несколько забавных нестыковок.

Классика жанра — волшебное исчезновение и появление предметов. В серии «Первая встреча» фингал на морде Медведя пропадает ровно на один кадр. В «Лыжню!» таинственным образом растворяются варежки Маши, а в «Картине маслом» у нее то появляются, то исчезают нарисованные усы.

Количество банок с вареньем на полке или яблок в корзине меняется так часто, что за этим уже не уследить. Даже часы, которые Мишка нес на руке в серии «Ловись, рыбка!», бесследно пропадают по пути домой.

Объяснение простое: это законы анимации. Лишние детали убирают, чтобы не загромождать кадр и не отвлекать от главного действия. Сосны на заднем плане могут «переезжать» для лучшей композиции, ковер — исчезать из-под рояля, а двери — менять форму. Это допустимая вариативность второго плана.

Но иногда происходят изменения, которые сложно списать на художественную необходимость. В новогодней серии «Раз, два, три! Елочка, гори!» шарик под ногой Медведя меняет цвет с синего на красный без всякой причины. А самый заметный «ляп» — эволюция прически главной героини.

В первых сериях из-под капюшона выглядывают темно-русые волосы Маши, а позже она предстает перед зрителями убедительной блондинкой. Фанаты в шутку оправдывают это тем, что она просто выгорела на солнце. Вот такие дела в почти идеальной вселенной любимого мультфильма.