Тест покажет, кто вы из мультфильма «Маша и Медведь»: ответьте на 7 вопросов и узнайте имя своего двойника

7 февраля 2026 08:56
Проверим, с кем у вас схожие характеры.

Казалось бы, кто не знает мультик «Маша и Медведь»? Хотя бы потому что все мы в разные моменты жизни бываем то Машей с её бесконечными идеями и желанием всё перевернуть с ног на голову, то Медведем, мечтающим о покое и размеренной жизни в своём уютном домике.

А вот какой образ жизни вам ближе в целом? Кем бы вас назвали ваши друзья? Давайте это и проверим в нашем тесте.

Ответьте на несколько простых вопросов, и мы подскажем, в ком из героев знаменитого мультика вы узнаете себя больше всего. Это быстро и весело – вперёд!

Фото: Кадры из мультсериала «Маша и Медведь»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
