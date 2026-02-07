Тест покажет, кто вы из мультфильма «Маша и Медведь»: ответьте на 7 вопросов и узнайте имя своего двойника

Казалось бы, кто не знает мультик «Маша и Медведь»? Хотя бы потому что все мы в разные моменты жизни бываем то Машей с её бесконечными идеями и желанием всё перевернуть с ног на голову, то Медведем, мечтающим о покое и размеренной жизни в своём уютном домике.

А вот какой образ жизни вам ближе в целом? Кем бы вас назвали ваши друзья? Давайте это и проверим в нашем тесте.

Ответьте на несколько простых вопросов, и мы подскажем, в ком из героев знаменитого мультика вы узнаете себя больше всего. Это быстро и весело – вперёд!