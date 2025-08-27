Эти жутко смешные мемы оценят даже те, кто не смотрел «Машу и Медведя»: со всех смеялись в голос

Мультсериал «Маша и Медведь» давно стал не просто детским хитом, а настоящим культурным феноменом. Его любят от России до удаленных островов, а Мерьем Узерли даже устроила дочери костюмированный день рождения, нарядив малышку под Машу.

Весёлые проделки неугомонной девочки, терпеливый Медведь и узнаваемые ситуации вдохновили пользователей сети на сотни мемов. Одни шутки построены на озорном характере героини, другие — на её бесконечной энергии, третьи превращают знакомые сцены в комичные жизненные ситуации для взрослых.

Собрали лучшие мемы в Сети, чтобы поделиться ими с вами и поднять настроение. Каждый мем проверен редакцией.

В одной лиге с Таносом, Сауроном и Волан-де-Мортом: у «Смешариков» есть свой главный злодей — и вы никогда на него не подумаете.