Эти жутко смешные мемы оценят даже те, кто не смотрел «Машу и Медведя»: со всех смеялись в голос

27 августа 2025 19:51
Какие успокоительные пьет косолапый?

Мультсериал «Маша и Медведь» давно стал не просто детским хитом, а настоящим культурным феноменом. Его любят от России до удаленных островов, а Мерьем Узерли даже устроила дочери костюмированный день рождения, нарядив малышку под Машу.

Весёлые проделки неугомонной девочки, терпеливый Медведь и узнаваемые ситуации вдохновили пользователей сети на сотни мемов. Одни шутки построены на озорном характере героини, другие — на её бесконечной энергии, третьи превращают знакомые сцены в комичные жизненные ситуации для взрослых.

Собрали лучшие мемы в Сети, чтобы поделиться ими с вами и поднять настроение. Каждый мем проверен редакцией.

Фото: Кадр из сериала «Маша и Медведь»
