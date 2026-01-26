Оповещения от Киноафиши
320 000 000 зрителей не дадут соврать: самую взрослую серию «Маши и медведя» не досмотреть без слез – после нее мульт изменился навсегда

26 января 2026 15:13
Признаемся, даже нам, взрослым, досматривать грустновато.

«Маша и Медведь» с момента премьеры подарили сотни поводов хохотать до слез. А вот поплакать – причин единицы. Но один эпизод справился с этой задачей так, что набрал на YouTube почти 320 миллионов просмотров.

Речь о 52-й серии второго сезона – «До новых встреч!» (2015). Внезапно повзрослевшая Маша собирается уехать в город к сестре Даше. Это уже не очередная шалость – это первая настоящая драма расставания и взросления во вселенной мультфильма.

Медведь, привыкший к хаосу и смеху, сталкивается с тишиной и пустотой в своем доме. Он пытается вернуть все «как было», но понимает, что нельзя остановить время.

Финал, где Маша и Даша хором говорят «До новых встреч!», а Медведь одиноко возвращается в свой опустевший дом, разительно контрастирует с привычным комедийным тоном.

А все потому, что эта серия стала прощанием не только для персонажей, но и для актрисы Алины Кукушкиной, озвучивавшей Машу с самого начала.

Мультфильм после серии изменился навсегда, ведь с «тем самым голосом» зрители попрощались.

«Маша и медведь» этим эпизодом доказали, что могут говорить с аудиторией не только на языке гэгов, но и на языке ностальгии, потери и теплой грусти. Миллионы просмотров и слез – лучшее тому доказательство.

Фото: Кадр из мультсериала «Маша и медведь»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
