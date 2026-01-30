Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В «Маше и Медведе» вовремя заменили главного героя — первым в сценарии был не Мишка: 40 млрд просмотров висели на волоске

В «Маше и Медведе» вовремя заменили главного героя — первым в сценарии был не Мишка: 40 млрд просмотров висели на волоске

30 января 2026 10:23
В «Маше и Медведе» вовремя заменили главного героя — первым в сценарии был не Мишка: 40 млрд просмотров висели на волоске

Персонаж был настолько нелеп, что в успех сериала трудно поверить.

Мультфильм «Маша и Медведь» — глобальный феномен с 40 миллиардами просмотров и переводом на 36 языков. Но мало кто знает, что в первоначальной версии сценария, придуманного Олегом Кузовковым ещн в 1996 году, главной героине противостояло не лесное животное.

В качестве напарника для Маши изначально придумали странное существо: помесь лягушки и поросенка. От этой идеи отказались в пользу более понятного и харизматичного медведя, и эта замена стала судьбоносной.

Прообразом самой Маши послужила реальная девочка, встреченная Кузовковым на крымском пляже в 90-е. Юная особа без тени смущения устраивала отдых всем вокруг: доедала чужую курицу, выкапывала зарывшихся в гальку и заставляла людей заплывать за буйки. Этот образ «вождя краснокожих» и лег в основу персонажа.

Родители приехали с ней отдыхать — ну она им отдых устроила, конечно... По полной.

В «Маше и Медведе» вовремя заменили главного героя — первым в сценарии был не Мишка: 40 млрд просмотров висели на волоске

Первую 7-минутную серию команда студии «Анимаккорд» делала 8 месяцев, сделав ставку на качество, а не на скорость. Озвучила Машу 6-летняя Алина Кукушкина, чей звонкий голос стал визитной карточкой. Когда ее голос стал меняться, роль перешла к 12-летней Варваре Саранцевой. Интересно, что сама Алина сейчас работает на студии звукорежиссером.

Психологи и кинокритики по-своему объясняют мировой успех проекта. Одни видят в динамике Маши и Медведя универсальные отношения ребенка и взрослого, похожие на пару Тома и Джерри. Другие считают, что секрет в свободе и отсутствии занудных нравоучений.

Интересно представить, как сложилась бы судьба проекта, если бы создатели остались верны первоначальной идее. Получила бы та самая «помесь лягушки и поросенка» 40 млрд просмотров и такую же всемирную любовь, как уставший от проказ медведь с цирковым прошлым? Как бы то ни было, простая история, родившаяся из наблюдения за пляжным хулиганством, все-таки стала хитом (в том числе международным).

Фото: Кадры из мультсериала «Маша и Медведь»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Думали, Ник из «Зверополиса» вам кого-то напоминает? Не зря: авторы мульта признались, с кого «списали» героя (и Гэри Змею – тоже) Думали, Ник из «Зверополиса» вам кого-то напоминает? Не зря: авторы мульта признались, с кого «списали» героя (и Гэри Змею – тоже) Читать дальше 19 февраля 2026
Любимое блюдо Маши ее Медведю строго противопоказано: зато человека от него не оттащишь за уши (элементарный рецепт) Любимое блюдо Маши ее Медведю строго противопоказано: зато человека от него не оттащишь за уши (элементарный рецепт) Читать дальше 18 февраля 2026
Спустя 800 серий в «Симпсонах» раскрыли тайну заставки: как выглядит Гомер после ДТП с Мардж Спустя 800 серий в «Симпсонах» раскрыли тайну заставки: как выглядит Гомер после ДТП с Мардж Читать дальше 18 февраля 2026
Машу видели миллионы, а Медведь годами в тени: как выглядит актер озвучки (фото) Машу видели миллионы, а Медведь годами в тени: как выглядит актер озвучки (фото) Читать дальше 18 февраля 2026
Если зима достала, включайте эту серию «Маши и Медведя»: 59,7 млн просмотров — преступно мало для «самой светлой» истории Если зима достала, включайте эту серию «Маши и Медведя»: 59,7 млн просмотров — преступно мало для «самой светлой» истории Читать дальше 17 февраля 2026
Маша — наша? В Турции «Машу и Медведя» любят не меньше, особенно в доме Узерли Маша — наша? В Турции «Машу и Медведя» любят не меньше, особенно в доме Узерли Читать дальше 16 февраля 2026
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии Читать дальше 20 февраля 2026
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис Читать дальше 20 февраля 2026
Режиссер «Первого отдела» снял один из лучших российских военных фильмов в истории: над ним рыдают даже иностранцы Режиссер «Первого отдела» снял один из лучших российских военных фильмов в истории: над ним рыдают даже иностранцы Читать дальше 20 февраля 2026
Нашел самый странный русский мульт с музыкой из «Тетради смерти» и советской рисовкой: автор либо гений, либо безумец Нашел самый странный русский мульт с музыкой из «Тетради смерти» и советской рисовкой: автор либо гений, либо безумец Читать дальше 20 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше