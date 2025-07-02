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В «Кинопоиске» назвали топ-5 популярных сериалов: «Маша и Медведь» и «Три кота» пасут задних — обошел неожиданный мульт

2 июля 2025 19:34
В «Кинопоиске» назвали топ-5 популярных сериалов: «Маша и Медведь» и «Три кота» пасут задних — обошел неожиданный мульт

Многие с этим не согласятся, но статистика жестока. 

«Бюллетень кинопрокатчика» в рассылке раскрыл списки самых популярных фильмов и сериалов на российских стримингах. Данные были предоставлены самими видеосервисами — за исключением «Амедиатеки», которая снова решила не раскрывать свою статистику.

И если взрослые позиции уверенно удерживают отечественные проекты (на «Кинопоиске» — «Беспринципные в Питере», на KION — «Актерище», на Wink — «Фишер»), то в анимационном сегменте наблюдается неожиданный поворот. Приводим данные, предоставленные самим «Кинопоиском».

Единственным иностранным проектом, который пробился в майский топ, стал «Леди Баг и Супер-Кот». Причём не просто пробился — а уверенно занял третью строчку рейтинга, опередив нашумевших «Трёх котов» и даже «Машу и Медведя». А ведь два российских мультика были вечными чемпионами по просмотрам.

В «Кинопоиске» назвали топ-5 популярных сериалов: «Маша и Медведь» и «Три кота» пасут задних — обошел неожиданный мульт

Причина проста: в мае наконец-то легально вышел новый сезон, и армия российских поклонников бросилась наверстывать упущенное. Французская история о школьнице Маринетт, превращающейся в супергероиню Леди Баг, — давно уже не просто мультфильм, а настоящий феномен, особенно среди подростков.

Её популярность в TikTok, на YouTube и в фан-сообществах давно переросла в самостоятельную культуру, и выход новых серий стал заметным событием даже для тех, кто уже вырос из «мультяшного» возраста.

Любопытно, что никакой другой иностранный сериал в топы стримингов не попал, даже те, что до 2022 года считались гарантированными хитами. Российский зритель всё чаще выбирает локальный контент, и «Леди Баг» на этом фоне выглядит не просто исключением, а ярким примером того, как долгое отсутствие новинок может лишь подогреть интерес.

От Божьей Коровки до «Евангелиона»: «Леди Баг и Супер-Кот» станет аниме — маленьким детям лучше не показывать.

Фото: Кадры из мультфильмов «Маша и Медведь», «Три кота», «Леди Баг и Супер-Кот»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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