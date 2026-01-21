Оповещения от Киноафиши
От «Шрэка» до «Маши и Медведя»: откуда в мультфильмах «взрослые» шутки, и стоит ли смотреть такое с детьми — мнение психолога

21 января 2026 23:40
Разбираемся, могут ли отсылки 18+ в детских проектах навредить юным зрителям.

«Шрэк», «Три кота», «Маша и Медведь», «Головоломка» — список современных мультиков, которые одновременно смотрят и дети, и взрослые, можно продолжать бесконечно. Но часто взрослый зритель замечает в них не только забавных зверушек и поучительные сюжеты, но и двойные смыслы, которые явно не предназначены для детских ушей.

Например, вы знали, что в «Шрэке» один пошлый момент «для взрослых» не замечали десятки лет, а ведь именно из-за него у мульта рейтинг 18+? А, может, вы обращали внимание, что в «Маше и Медведе» атмосфера местами больше напоминает хоррор-франшизу, чем уютную сказку?

Детские мультики давно перестали быть исключительно детскими — теперь это настоящее поле для культурных отсылок, аллюзий и шуток, которые точно понятны не всем.

Нужно ли переживать, если ребёнок смотрит мультфильмы с шутками, понятными только родителям? Или в этом и есть суть семейного просмотра? Чтобы разобраться, мы поговорили с Натальей Панфиловой, семейным психологом.

Сказка — ложь, да в ней намёк

Сама идея «многоуровневого» детского контента — не нова. У сказок изначально был двойной смысл: один — для малышей, другой — для взрослых.

«Не зря же есть такая присказка: “Сказка — ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок”. Сказки всегда писались в такой форме, чтобы каждый взял своё.

Ребёнок — что добро побеждает зло. А взрослый — он ловит нюансы, двойные смыслы, подтексты. И тем, и другим интересно», — говорит эксперт.

По её словам, именно в этом и есть магия таких историй — они создаются взрослыми людьми. И даже если они стараются писать “для детей”, всё равно вкладывают туда смыслы, которые откликаются взрослой аудитории.

Почему взрослым тоже весело

Если взрослый вдруг начинает смеяться над фразой, которую ребёнок пропускает мимо ушей, — это нормально. «Многоуровневый» юмор работает по-разному на разных зрителей, как в анекдоте: кто-то хохочет вслух, кто-то молча кивает и “наматывает себе на ус”.

«В мультиках есть те самые слои восприятия, как в картинной галерее. Один смотрит на цвет, другой — на технику мазка. Так и здесь.

Дети воспринимают поверхностно: сюжет, персонажи, добрый финал. А взрослые — считывают подтексты, аллюзии, узнают себя или общество», — объясняет Панфилова.

Она добавляет, что это совершенно не мешает ребёнку, потому что он просто не считывает то, что ему пока недоступно — он берёт своё, доступное по возрасту.

Нужно ли фильтровать такие мультики?

Когда речь заходит о фильтрации контента, многие родители начинают нервничать: «А вдруг это навредит?». Но психолог советует не паниковать.

«Захватить весь смысл — невозможно, да это и не нужно. Для ребёнка важно, чтобы история была понятной, с простым сюжетом и хорошей развязкой. Если мультик сделан качественно, ребёнок будет смотреть его с удовольствием. А взрослый — просто поймает свою волну», — подчеркнула психолог.

По словам Панфиловой, хорошее «семейное» кино тем и отличается, что даёт каждому зрителю что-то своё:

«Ребёнок со временем может пересматривать один и тот же мультик и открывать для себя новые смыслы. И это тоже нормально — так растёт восприятие.

А взрослые иногда и сами “залипают”, случайно увидев старый мультик по телевизору. Потому что атмосфера, тепло, знакомые голоса и простые истины — это приятно в любом возрасте».

Так стоит ли переживать?

Нет. Двойные смыслы, культурные отсылки и шутки «для взрослых» не мешают детям наслаждаться мультиками. А вот семейному просмотру они только помогают: родителям не скучно, у ребёнка есть повод задавать вопросы, а у всей семьи — общий повод для смеха и обсуждений.

Если история добрая, визуально привлекательная и честно сделана, она точно найдёт отклик. Пусть и на разных уровнях — но это как раз и есть показатель хорошей истории.

Ранее мы писали: Возникла еще в 1996-м: откуда взялась Маша из мультика «Маша и Медведь» — создатель подсмотрел идею у американцев

Фото: Кадры из мультфильмов «Шрэк» (2001), «Маша и Медведь» (2009), «Ну, погоди!» (1969)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
