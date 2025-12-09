Меню
9 декабря 2025 09:54
382 млн просмотров не случайно: 48-я серия «Маши и Медведя» выглядит как прямая отсылка на классику — очевидно для тех, кто рос в СССР

Пока дети смеются над Машей, взрослые узнают Гайдая.

«Маша и Медведь» играет на двух фронтах: дети смотрят его ради безумств Маши, а взрослые — ради хитро спрятанных шуток и кинематографических отсылок. И серия «Пещерный медведь», набравшая уже больше 382 миллионов просмотров, отлично показывает, что этот мультфильм никогда не был сугубо детским.

Медведь превращается в Шурика

В 48-ой серии история начинается с того, что Медведь, перебирая свое генеалогическое дерево, вдруг понимает, что ничего не знает об одном из очень дальних предков. Мысль не дает ему уснуть, и он лезет на полку за Гербертом Уэллсом — «Машиной времени». Финал понятен заранее: конечно, он решает построить собственную.

Устройство подозрительно напоминает машину времени из «Ивана Васильевича меняет профессию». Даже исчезающая стена — прямая цитата, в которой взрослые видят откровенный «привет Гайдаю».

Утром Маша замечает странный механизм в доме Мишки, и дальше все идет по известной схеме. Машина времени открывает проход, случается переполох и две Маши из разного времени меняются местами. Настоящая улетает в каменный век, а пещерная Маша — мини-ураган в звериной шкурке — оказывается в современности.

В прошлом настоящая Маша учит доисторического Мишку разводить огонь, умываться и жонглировать, попутно превращая пещеру в подобие гламурной студии. А вот бедный современный Медведь получает в подарок маленькую дикарку, которая пытается охотиться на всех обитателей леса. Ему остается только купать, стирать и наряжать, надеясь хоть так усмирить первобытную гостью.

Когда устройство наконец чинится, обмен отменяется, дети возвращаются в «свои эпохи», а Медведь с удовлетворением вносит нового предка в семейное древо. В газете появляется заметка об обнаруженных древних рисунках — и зрителям понятно, откуда они взялись.

Приятно разбирать на детали

Не зря серия собрала 382 миллиона просмотров. Под видом простого приключения авторы вплели Уэллса, «Ивана Васильевича» и даже отсылку к «Космической одиссее 2001 года». У Кубрика есть знаменитый эпизод про первобытных обезьян, где показывается скачок развития: внешний фактор заставляет древних существ изменить свое поведение и буквально перейти на следующую ступень.

В «Маше и Медведе» авторы играют в ту же идею, только в мягкой и юмористической форме. Здорово, что такой мультфильм может быть детским и взрослым одновременно.

Ранее мы писали: Хит всех детских завтраков: повторяем розовую кашу из «Маши и Медведя» — без красителей и точь-в-точь как в мультфильме

Фото: Кадры из мультсериала «Маша и Медведь», из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)
Валерия Белашкова
