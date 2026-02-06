Ну, голубчики, давайте тест: за 40 секунд узнаем, помните ли вы лучшие серии «Маши и Медведя» – взрослые не ответят и на 4/8

Ну а дети-то ответят на всё 100% правильно, даже не задумываясь.

Миллиарды просмотров на YouTube, сотни серий и десятки миллионов довольных детей по всему миру – мультсериал «Маша и Медведь» давно стал культурным феноменом. Его знают наизусть даже те родители, кто клялся, что «это дети смотрели – я просто рядом стоял», ну а уж дети готовы пересматривать одни и те же эпизоды до бесконечности.

Но насколько хорошо вы на самом деле помните детали самых популярных серий? Не общие впечатления, а конкретные моменты, мелочи и нюансы, которые легко ускользают при фоновом просмотре.

Проверьте себя: мы собрали 8 вопросов по знаковым эпизодам – от «Первой встречи» до «Маша плюс каша» (и конечно же нескольких других.

На весь тест, по нашим подсчетам, уйдет около 40 секунд – 8 вопросов по 5 секунд! – и этого вполне достаточно, чтобы понять, насколько глубоко вы ориентируетесь во вселенной егозы Маши и заботливого Медведя. Время пошло.