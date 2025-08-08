Поезд-призрак и пропавшие страусы: «Маша и медведь» живут в реальном селе в Сибири — и с этим связано целых 2 серьезных ляпа мульта

Где эта улица, где этот дом — даем ответы на музыкальные вопросы. И задаем новые!

Оказывается, у Маши и медведя вполне реальная «прописка» — причем нашли её даже не журналисты, а внимательные зрители. В серии «Подкидыш» на письме от Пингвинёнка красуется индекс 625537, и он «палит контору» на раз-два.

Пара кликов в поисковике — и вот оно, село Чикча в Тюменской области, улица Гагарина, 18. Всё, тайна раскрыта: наши соседи из «Маши и медведя» живут где-то на опушке местного леса. Но тут-то и начинается самое весёлое.

В реальном мире, буквально через пару домов, по улице Гагарина, 28, расположена одна из крупнейших страусиных ферм Сибири. Да-да, страусы там настоящие, пернатые, длинноногие — но в мультфильме-то нет ни одного! Видимо, сценаристы решили, что медведь и пингвин в сибирском лесу — это ещё куда ни шло, а вот страусы, ну конечно, перебор.

Есть, впрочем, и другие вопросики: например, в мультике Маша живёт рядом с железной дорогой, которой в селе, как бы, нет. Ближайшие рельсы — в соседней Каскаре. Может, она бегает к Медведю через лес, как к старому другу, а сама обитает поближе к станции? Но на что только не пойдешь ради лучшего друга. Или же мы имеем дело с поездом-призраком, который видят только герои мульта...

Чикча — село без многоэтажек, но с историей, ведь основано аж в 1483 году, задолго до того, как мультиндустрия придумала маленькую девочку в розовом сарафане. Теперь же оно получило новую славу — пусть и анимационную.

Местные жители в тематических пабликах уже шутят, что пора вешать таблички «Здесь живут Маша и медведь» и продавать туристам плюшевых Потапычей (а потом вести их на страусиную ферму, потому что — ну а куда ж еще?).

