Машу видели миллионы, а Медведь годами в тени: как выглядит актер озвучки (фото)

18 февраля 2026 06:00
Также озвучил пол сказочного леса.

Миллионы детей по всему миру обожают мультсериал «Маша и Медведь», затаив дыхание следят за проделками озорной девчонки и её терпеливого друга. Голос Медведя узнают в любой стране, потому что его даже не нужно дублировать. Но вот как выглядит человек, который подарил его любимому персонажу, долгое время оставалось загадкой.

Знакомьтесь: Борис Кутневич, актёр дубляжа и звукорежиссёр, который уже много лет говорит голосом Медведя. Родился он в Москве, окончил университет по специальности «Звукорежиссура аудиовизуальных искусств», после чего работал на киностудии. В 2015 году удостоился звания Заслуженного работника культуры.

Самое интересное, что к микрофону Борис попал совершенно случайно. В проект «Маша и Медведь» его пригласили изначально как звукорежиссёра. Когда встал вопрос, кто будет озвучивать Медведя, пригласили много известных актёров. Но ни у кого не получалось передать нужный характер персонажа, ведь в репликах у него в основном только рычание. Борис, который отвечал за звук, начал показывать артистам, как правильно нужно рычать. Художественный руководитель проекта тут же понял: вот он, настоящий Медведь.

Кстати, работа над мультфильмом для Бориса стала по-настоящему семейным делом. Его сын озвучивает Зайца и Панду, а дочь подарила голос Коту и Мышонку. Саму Машу озвучивает Алина Кукушкина, которую нашли ещё в шестилетнем возрасте.

Кутневич — человек непубличный, интервью даёт редко и не любит излишнего внимания к своей персоне. Но те, кому посчастливилось видеть его фото или встретить лично, отмечают удивительное сходство с персонажем.

Доброе лицо, фактурная внешность, в характере — то же безграничное терпение, которое так нужно Медведю, чтобы справляться с неутомимой Машей. Коллеги шутят: Борис Кутневич и есть Медведь, только в реальной жизни.

В некоторых сериях мультфильма Медведь говорит голосами других актёров. Но основным, любимым миллионами голосом косолапого остаётся именно голос Бориса Кутневича.

Фото: Кадр из сериала «Маша и Медведь», соцсети
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
