«Сладко жить – ...!»: только те, кто посмотрел все серии «Маши и медведя» продолжат 5 цитат из мультфильма (тест)

Они хоть и шуточные, но многие очень жизненные.

Мультфильм «Маша и медведь» покорил сердца зрителей всех возрастов своей яркой анимацией, забавными ситуациями и юмором. А этот тест – отличная возможность проверить, насколько хорошо вы помните некоторые забавные моменты мультсериала.

Вы увидите 5 цитат, а ваша задача будет предельно проста – нужно постараться правильно продолжить каждую. Сможете ли вы с легкостью воспроизвести эти реплики? Сейчас и узнаем!

Давайте проверим, кто из вас настоящий эксперт по забавам и шалостям маленькой непоседы и ее большого доброго друга. Желаем удачи!

