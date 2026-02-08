Арабский шейх лично не одобрил: почему лучшие серии «Маши и Медведя» так и не показали в ОАЭ

8 февраля 2026 16:40
Даже с региональными «ограничениями» мульт все равно имел успех.

«Маша и Медведь» – один из немногих российских мультсериалов, завоевавший поистине мировую популярность. Его любят и в Европе, и в Азии, и на Ближнем Востоке. Однако несколько лет назад произошёл любопытный культурный казус, напомнивший, что даже у всеобщей любви есть свои границы.

В 2017 году представители студии «Анимаккорд» рассказали, что при запуске показа в Объединённых Арабских Эмиратах возникла неожиданная сложность.

Местный лицензионный партнёр вёл переговоры непосредственно с шейхом, чтобы получить разрешение на трансляцию. Причиной стало присутствие в некоторых сериях второго плана персонажа – свинки Розочки.

В исламской культуре свинья считается нечистым животным, и её изображение могли счесть неуместным.

Арабский шейх лично не одобрил: почему лучшие серии «Маши и Медведя» так и не показали в ОАЭ

Несмотря на то, что Розочка – милый и добрый персонаж, который постоянно появлялся в лучших сериях «Маши», эпизоды с участием хрюшки в итоге не вышли в эфир на государственном телевидении ОАЭ.

Это не был официальный запрет, а скорее акт культурной дипломатии и уважения к традициям принимающей стороны.

Любопытно, что это не единственный момент культурной адаптации. Местные производители товаров даже предлагали «одеть Машу в длинное черное платье», но от этой идеи в студии отказались.

В результате сериал в ОАЭ остался тем же самым – только без нескольких эпизодов, которые зрители так и не увидели.

Фото: Кадр из мультсериала «Маша и медведь»
Алексей Плеткин
