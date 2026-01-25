ИИ назвал депрессивный российский мультик, который был был обласкан во всем мире еще до «Маши и Медведя»

Девочка в платочке популярна, но этот герой вообще попал в библию аниматоров.

До оглушительного успеха «Маши и Медведя» (дебют в 2009, мировая известность с ~2014-2015 гг.) был другой российский мультфильм, который обожали во всем мире и который стал настоящим культурным феноменом. По версии нейросети это «Ёжик в тумане» (1975) Юрия Норштейна.

ИИ по пунктам расписал, почему он подходит под критерии.

Культовый статус на Западе. Ещё в конце 1970-х копии мультфильма расходились по мировым фестивалям, собирая призы и восторженные отзывы. Он стал обязательной частью мировой истории анимации для любого кинокритика, режиссёра или искушённого зрителя.

Признание мэтров. Легенды вроде Хаяо Миядзаки (Studio Ghibli) и Джона Лассетера (Pixar) не раз называли его одним из величайших анимационных фильмов всех времён. Миядзаки включил его в свой личный топ-100 лучших фильмов.

Влияние на поп-культуру. Отсылки к «Ёжику в тумане» есть в самых неожиданных местах: от сериала «Южный Парк» до японских видеоигр и музыкальных клипов.

Народная любовь и пародии. Образ задумчивого Ёжика, блуждающего в сюрреалистичном тумане, стал универсальным мемом (ещё до появления слова «мем») и объектом для бесчисленных пародий и оммажей по всему миру.

Если же говорить о коммерческом, серийном успехе до «Маши», похожем на «ситком для всей семьи», то таким феноменом был, пожалуй, «Ну, погоди!» (с 1969 г.). Его обожали не только в СССР и соцстранах, но и, например, в Японии (где он шёл под названием «Ну, Заяц!»), и во многих других странах.

Однако его глобальная популярность была всё же больше «региональной» (Восточная Европа, Азия), в то время как «Ёжик» покорил именно интеллектуальную и творческую элиту всего мира.

«Итог: Всемирно обожаемым, культовым и авторитетным российским мультфильмом-символом до "Маши и Медведя" безусловно является "Ёжик в тумане". Он завоевал любовь не массового телезрителя, а мирового культурного сообщества, что для анимации является высшим пилотажем», - отметил ИИ.

Малефисента, Шекспир и сам дьявол: полностью сплагиаченную серию «Маши и Медведя» посмотрели 200+ млн раз. Также мы рассказывали: «Думали не о том, как развеселить ребенка»: почему мультфильмы СССР пугают народ до сих пор – аниматор разложил по полочкам.