Психолог объяснил, что не так с Машей: детям придется объяснять, почему звезде «Маши и Медведя» разрешают все крушить вокруг

Если воспитывать детей на одних мультиках, то потом проблем не оберетесь.

«Киноафиша» подняла вопрос, который часто звучит в родительской среде: не вредно ли детям смотреть «Машу и Медведя»? Всё-таки Маша живёт в лесу без родителей, бесконечно балуется и нарушает правила — не закрепляет ли это у малышей неправильные модели поведения?

Мнение психолога о Маше

На вопрос ответил психолог Андрей Зберовский, который и сам обращал внимание на странности с Машей. Он признаёт: сама ситуация с «девочкой без взрослых» выглядит странно и непродуктивно, и именно поэтому важно проговаривать её с ребёнком.

Родителям стоит объяснять, что у Маши просто есть родители или бабушка с дедушкой, которые ушли по делам, а девочка остаётся одна и начинает чудить.

«Это показывает неправильный пример, что с волками и медведями дружит».

Как не вырастить копию Маши

Главное — сразу показать ребёнку, что это мультфильм, сказка, а не реальная жизнь.

«Лучше сказать, что такого в реальности не бывает, это не пример для подражания», — уточняет Зберовский.

Что же делать с тем, что малыши всё равно смотрят такие серии регулярно? По мнению психолога, особых рисков нет. Он сравнивает Машу с Пеппи Длинныйчулок или Карлсоном — оба персонажа тоже были «отвязными» и нарушали правила, но это не мешало детям вырастать адекватными.

Зберовский подчёркивает: мозг ребёнка отделяет сказочные модели от реальности. По сути, «Маша и Медведь» — это игровая модель: посмеялись, удивились, но в реальности воспитанный родителями ребёнок не копирует поведение героини, если взрослые объяснили разницу между фантазией и жизнью.

