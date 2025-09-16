Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Психолог объяснил, что не так с Машей: детям придется объяснять, почему звезде «Маши и Медведя» разрешают все крушить вокруг

Психолог объяснил, что не так с Машей: детям придется объяснять, почему звезде «Маши и Медведя» разрешают все крушить вокруг

16 сентября 2025 13:46
Психолог объяснил, что не так с Машей: детям придется объяснять, почему звезде «Маши и Медведя» разрешают все крушить вокруг

Если воспитывать детей на одних мультиках, то потом проблем не оберетесь.

«Киноафиша» подняла вопрос, который часто звучит в родительской среде: не вредно ли детям смотреть «Машу и Медведя»? Всё-таки Маша живёт в лесу без родителей, бесконечно балуется и нарушает правила — не закрепляет ли это у малышей неправильные модели поведения?

Мнение психолога о Маше

На вопрос ответил психолог Андрей Зберовский, который и сам обращал внимание на странности с Машей. Он признаёт: сама ситуация с «девочкой без взрослых» выглядит странно и непродуктивно, и именно поэтому важно проговаривать её с ребёнком.

Психолог объяснил, что не так с Машей: детям придется объяснять, почему звезде «Маши и Медведя» разрешают все крушить вокруг

Родителям стоит объяснять, что у Маши просто есть родители или бабушка с дедушкой, которые ушли по делам, а девочка остаётся одна и начинает чудить.

«Это показывает неправильный пример, что с волками и медведями дружит».

Как не вырастить копию Маши

Главное — сразу показать ребёнку, что это мультфильм, сказка, а не реальная жизнь.

«Лучше сказать, что такого в реальности не бывает, это не пример для подражания», — уточняет Зберовский.

Что же делать с тем, что малыши всё равно смотрят такие серии регулярно? По мнению психолога, особых рисков нет. Он сравнивает Машу с Пеппи Длинныйчулок или Карлсоном — оба персонажа тоже были «отвязными» и нарушали правила, но это не мешало детям вырастать адекватными.

Психолог объяснил, что не так с Машей: детям придется объяснять, почему звезде «Маши и Медведя» разрешают все крушить вокруг

Зберовский подчёркивает: мозг ребёнка отделяет сказочные модели от реальности. По сути, «Маша и Медведь» — это игровая модель: посмеялись, удивились, но в реальности воспитанный родителями ребёнок не копирует поведение героини, если взрослые объяснили разницу между фантазией и жизнью.

Эти жутко смешные мемы оценят даже те, кто не смотрел «Машу и Медведя»: со всех смеялись в голос.

Фото: Кадры из сериала «Маша и Медведь»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В российской версии «Аркейна» цветастых красоток заменят богатыри, Щелкунчик и умилительный зверек: есть первый кадр В российской версии «Аркейна» цветастых красоток заменят богатыри, Щелкунчик и умилительный зверек: есть первый кадр Читать дальше 16 сентября 2025
Новый сериал от создателей «Трех котов»: в «Соне из Тоствилля» даже не скрывали, что копируют Толкина и аниме Новый сериал от создателей «Трех котов»: в «Соне из Тоствилля» даже не скрывали, что копируют Толкина и аниме Читать дальше 14 сентября 2025
«Новые главы биографии»: культовый персонаж из «Простоквашино» выйдет из тени — впереди масштабный сольный проект «Новые главы биографии»: культовый персонаж из «Простоквашино» выйдет из тени — впереди масштабный сольный проект Читать дальше 17 сентября 2025
До «Невского» все фанатели по нему: «Тайнам следствия» — 25 лет! Взгляните, как за годы поменялись Швецова и другие (фото) До «Невского» все фанатели по нему: «Тайнам следствия» — 25 лет! Взгляните, как за годы поменялись Швецова и другие (фото) Читать дальше 17 сентября 2025
«Петя — рисковый парень»: а вы знали, что в России есть свой «Ходячий замок»? Этот мульт с оценкой 7.3 и своим Хаулом советует ИИ «Петя — рисковый парень»: а вы знали, что в России есть свой «Ходячий замок»? Этот мульт с оценкой 7.3 и своим Хаулом советует ИИ Читать дальше 17 сентября 2025
Антону Павловичу и не снилось: классику Чехова экранизируют в неожиданном формате — с привкусом студии Миядзаки Антону Павловичу и не снилось: классику Чехова экранизируют в неожиданном формате — с привкусом студии Миядзаки Читать дальше 17 сентября 2025
«Атака титанов» в лаптях из карбона: продолжение «Киберслава» показали избранным — нашли отсылки к Балабанову (и слишком много обнаженки) «Атака титанов» в лаптях из карбона: продолжение «Киберслава» показали избранным — нашли отсылки к Балабанову (и слишком много обнаженки) Читать дальше 17 сентября 2025
Черный день для всех хейтеров аниме: ученые доказали пользу японских мультиков Черный день для всех хейтеров аниме: ученые доказали пользу японских мультиков Читать дальше 16 сентября 2025
«Я помню первое заказное»: киллер из сериала «Лихие» реально существует — вот что вытворял и как выглядит «Я помню первое заказное»: киллер из сериала «Лихие» реально существует — вот что вытворял и как выглядит Читать дальше 16 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше