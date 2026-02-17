Если зима достала, включайте эту серию «Маши и Медведя»: 59,7 млн просмотров — преступно мало для «самой светлой» истории

Февраль — тот самый месяц, когда зима уже достала, а до весны еще как до Китая. Сугробы надоели, серость за окном давит, и хочется уже солнца, зелени и чтоб птички пели. Но природа пока не торопится, так что приходится добирать весеннее настроение из других источников.

В такие моменты на помощь приходит старый добрый мультик «Маша и Медведь». Причем не абы какая серия, а самая что ни на есть весенняя.

На ум сразу приходит классика — «Весна пришла!» (1-й сезон, 7-я серия). Там Мишка просыпается после спячки, влюбляется в прекрасную Медведицу и пытается произвести впечатление. Но Маша, как обычно, все портит, и финал получается грустноватый: Медведица уходит с другим . Для поднятия настроения не очень-то годится.

Зато есть другая серия, которая заряжает энергией по полной.

«Венок из одуванчиков» (5-й сезон, 96-я серия) вышла 22 февраля 2022 года на Кинопоиске . Тут уже настоящий праздник жизни: Мишка борется с одуванчиками на грядке, а Маша решает, что цветы выбрасывать нельзя, и плетет из них венки. Лесные жители тут же выстраиваются в очередь за красотой. А в финале Маша с Мишкой вообще летают на семянках одуванчиков, как на облаках.

У серии 59,7 млн просмотров — по меркам «Маши» это немного, а зря. Потому что она невероятно теплая, смешная и визуально красивая. Зрители на сайтах пишут:

Одна из самых добрых, трогательных и светлых серий за всю историю мульта.

Так что если февраль встал поперек горла — включайте «Венок из одуванчиков». И весна придет, пусть пока только на экране.