«Просто ужасна»: Netflix умудрился испортить нашу «Машу и Медведя» – теперь американцы проклинают маленькую девочку

Недовольны даже те, кто раньше нахваливал мультик.

Казалось бы, с мировым успехом мультсериала «Маша и Медведь» не поспорит даже ленивый, но Netflix сделал все, чтобы подлить в бочку меда пару литров дегтя. Нет, никто не переписывал диалоги в угоду новомодной повестке (пока что), проблема в другом – дубляж.

«Английская версия просто ужасна. Ребенок настолько раздражает, что я надеюсь в каждом эпизоде, что медведь устанет от нее и просто съест», – пишет один из зрителей на IMDb.

Большинство дошкольников смотрят российский мульт днями и ночами, а потому от озвучки Маши взрослых порою начинает воротить:

«Моей дочери три года, и она постоянно смотрит сериал. Но в английской версии Маша, которой по сюжету 3-4 года, звучит как восьмилетняя школьница. Вся ее непосредственность потеряна, убили главную фишку».

Упреки встречаются даже в позитивные отзывах с оценками 8-9 из 10, и все из-за того же самого – дубляжа от Netflix:

«Отличный сериал, но УЖАСНАЯ английская версия… Диалоги не подходят невинной трехлетней девочке. Теперь она похожа на раздражающего ребенка из мультика Disney».

Зрители отмечают, что плохой дубляж мало-помалу убивает главное достоинство проекта – его обаяние. Некоторые иностранцы, посмотрев локализацию, даже начали сомневаться в оригинале:

«Может, это восточноевропейский юмор, но шутки растянуты до бесконечности»?

Итог печален: Netflix, вместо того чтобы познакомить мир с качественным контентом, только портит ему репутацию. Спасение, как советуют фанаты, – смотреть оригинал с субтитрами. Иначе западный зритель так и не поймет, почему этот мультфильм стал феноменом.