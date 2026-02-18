Любимое блюдо Маши ее Медведю строго противопоказано: зато человека от него не оттащишь за уши (элементарный рецепт)

С готовкой справилась 13-летняя Машенька, а значит, справитесь и вы.

В одном из старых интервью Алина Кукушкина – голос Маши из мультсериала «Маша и Медведь» – призналась, что сама готовит ризотто с креветками. Ей было всего 13, когда она освоила рецепт. И в этом нет ничего удивительного: блюдо звучит изысканно, но, по сути, довольно простое.

Правда, Медведю такое угощение лучше не предлагать. Бурые медведи не едят рис и морепродукты в природе, их организм к такому не готов, ну а сливочное масло, сыр и специи могут вызвать у них проблемы с пищеварением.

Зато для людей это почти идеальный вариант ужина – сытный и эффектный.

Для базового ризотто понадобятся: рис арборио (200 г), очищенные креветки (300 г), куриный или овощной бульон (700 мл), сливочное масло (30 г), оливковое масло (1 ст. л. – около 15 мл), небольшая луковица (80 г), тёртый пармезан (40 г), соль (½ ч. л.) и немного чёрного перца по вкусу.

В сотейнике разогрейте оливковое масло и половину сливочного, обжарьте мелко нарезанный лук до мягкости. Добавьте рис и прогрейте 1–2 минуты, помешивая. Затем начинайте подливать тёплый бульон – по половнику, давая жидкости впитаться.

Процесс займёт около 18–20 минут.

Отдельно быстро обжарьте креветки (2–3 минуты). Когда рис станет кремовым и мягким, вмешайте оставшееся сливочное масло, пармезан и креветки. Посолите, поперчите – и подавайте сразу.

Секрет прост: постоянное помешивание и немного терпения. Справится даже Машенька – а взрослые попросят добавки.

