«Не шалю»: в зимней серии «Маши и Медведя» с 96 млн просмотров нашли отсылку на «Мастера и Маргариту»

Пока вы доставали ёлку и с тоской смотрели на цены на оливье, студия «Анимаккорд» уже выпустила в эфир идеальный зимний эпизод любимого мультфильма.

Серия «Маши и Медведя» — «Дело было в январе» — это не просто очередная проказа неугомонной девочки, а напряжённый триллер о том, как совместить дедлайн, строгого начальника и внезапную аудит-проверку в лице ребёнка. С отсылками к «Мастеру и Маргарите» и 96 млн просмотров только на YouTube!

Сюжет знаком каждому, кто хоть раз срывал план в последний день квартала. Январь, ответственный менеджер по морозам, вместо того чтобы доделать годовой отчёт (то есть подморозить всё, что не подморозил), срывается на корпоратив с Машей.

Малышня шалит и апофеозом беспечности становится потеря ключевого инструмента — волшебного жезла, который нужно срочно передавать по акту приёмки следующему сменщику, Февралю. Ситуацию усугубляет Декабрь — самый страшный HR в мире, который постоянно заглядывает с вопросами вроде «как там с мороженым к празднику?» и «почему работа не сдана?».

Маша в этой истории выступает как Воланд, а именно подталкивает Января к шабашу, после которого и пропадает магический предмет. Думаете это единственная отсылка на Булгакова, а вот и нет:

«Не шалю, жезлом не безобразничаю», — почти дословная отсылка на великую цитату Бегемота о примусе.

Что касательно плана Маши, то он гениален в своей простоте: Декабрь отвлечь, сугробы перерыть, командовать парадом будет Маша. Когда всё уже катится к тотальному разоблачению, Февраль своим волшебным дыханием (читай: новой метлой) случайно наводит порядок и находит жезл.

Герои спасены, но в конце Маша приходит к Февралю и начинает повторять тот же трюк, а именно вынуждает его бросить работу и начать веселиться.

