«Россыпь вредных смыслов» против 16 лет славы: «Машу и Медведя» хотят снять с эфира – спорим, не догадаетесь, в чем причина?

Знакомый всем с детства мультсериал «Маша и Медведь» стал настоящим анимационным хитом: первой серии уже целых 16 лет, а героев знают и обожают по всему миру. Казалось бы, что может быть безобиднее забавных приключений девочки и большого медведя?

Однако находятся и те, кто считает, что мультфильм не так уж и безвреден для юной аудитории. Одним из таких критиков стал известный писатель Олег Рой. Он уверен, что смотреть «Машу и Медведя» стоит с 12 лет, и вот почему.

Его мнение перекликается с более радикальной позицией политолога Вадима Попова, который ранее призывал вовсе убрать мультфильм с экранов. По словам общественника, «такой продукт нельзя показывать детям», потому что «в нем содержится россыпь вредных смыслов».

Олег Рой подходит к вопросу более мягко, без призывов к запрету. Он признаёт популярность и качество мультфильма, но видит в нём скрытую сложность.

«Проект "Маша и медведь" – замечательный мультик, очень мной любимый. Но, на мой взгляд, он абсолютно взрослый: главная героиня совершает неоднозначные поступки.

В силу юного возраста дети не могут их критически осмыслить – они их просто копируют. Как решить проблему? Думаю, стоит установить для проекта ограничение 12+. Но не запрещать», – констатировал Рой.

Таким образом, главная претензия заключается в том, что малыши могут воспринимать поведение Маши как пример для подражания, не понимая его контекста и последствий. Пока же эти аргументы не повлияли на официальный рейтинг мультфильма: на данный момент он по-прежнему 0+ и доступен для зрителей любого возраста.

Ранее мы писали: «Машу и Медведя» знают многие: а вы взгляните на 5 фильмов СССР – вспомните их по кадрам с косолапыми героями? (тест)