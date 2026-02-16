Оповещения от Киноафиши
Маша — наша? В Турции «Машу и Медведя» любят не меньше, особенно в доме Узерли

Маша — наша? В Турции «Машу и Медведя» любят не меньше, особенно в доме Узерли

16 февраля 2026 16:11
Маша — наша? В Турции «Машу и Медведя» любят не меньше, особенно в доме Узерли

Одна деталь в образе девочки делает ее любимицей миллиардов.

Если вы думали, что главный русский экспорт в Турцию — это туристы с чемоданами, то вы сильно отстали от жизни. Там сейчас правит бал шестилетняя девочка в косынке. Речь о «Маше и Медведе» — мультфильме, который в Турции любят так, что даже Мерьем Узерли, та самая Хюррем из «Великолепного века», наряжается в Машу ради дня рождения младшей дочери.

История началась в 2009 году, когда новосибирец Дмитрий Ловейко и его команда запустили проект, который сейчас собирает миллиарды просмотров. Одна шестиминутная серия стоит до 300 тысяч долларов, а на ее создание уходит девять месяцев.

Но почему именно Турция? Тут сошлись звезды, культурные коды и, простите, платок. Министр культуры России Ольга Любимова как-то заметила: в исламских странах Машу полюбили потому, что она изображена девочкой с покрытой головой и в длинном сарафане — это попадает под традиционные ценности. И правда, Маша хоть и хулиганка, но выглядит прилично.

Маша — наша? В Турции «Машу и Медведя» любят не меньше, особенно в доме Узерли

Но дело не только в платке. Как объясняет продюсер Дмитрий Ловейко, секрет в архетипах. Медведь — это пенсионер на заслуженном отдыхе, который живет на даче, варит варенье и мечтает о покое. Маша — эгоцентричный ребенок, который хочет свободы, но при этом знает, что есть взрослый, который и поможет, и в угол поставит, и на воздушном шаре полетит проверять, съедобны ли облака. Турецкие родители, как и любые другие, узнают в этом себя и своих детей.

В Турции любовь к мультфику зашла так далеко, что там открыли целый парк развлечений по мотивам «Маши и Медведя». Дети носятся по аттракционам, а родители радуются, что узнаваемые персонажи не говорят на иностранном языке — Маша и без слов понятна. А когда актриса Мерьем Узерли надела малиновый сарафан и косынку, чтобы поздравить трехлетнюю дочь Лили, турецкие и российские соцсети взорвались.

Фото: Кадр из сериала «Маша и Медведь», соцсети
