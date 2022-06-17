Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Базз Лайтер Базз Лайтер
Киноафиша Фильмы Базз Лайтер
Lightyear

Базз Лайтер, 2022

2022 / США
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 33
Не пойду 1
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Новый анимационный проект всемирно известной студии Pixar, который также является приквелом «Истории игрушек». Главный герой мультфильма — бесстрашный астронавт по имени Базз Лайтер, вся жизнь которого сфокусирована на одной большой миссии — покорении Луны. Идеальный как для детской, так и для взрослой аудитории, «Базз Лайтер» сможет стать настоящим кинематографическим удовольствием абсолютно для всех зрителей.

Главную роль в мультфильме озвучит голливудский актер Крис Эванс, широко известный по кинематографической франшизе Marvel, в которой исполнил роль лидера команды Мстителей Стива Роджерса. В свое время Крис завершил свою работу над персонажем, однако продолжил сотрудничество со студией Disney.

Сценаристом «Базза Лайтера» станет знаменитый Пит Доктер, один из самых видных представителей студии Pixar. Несколько лет назад Доктер завершил работу над оскароносным мультфильмом «Душа». Он также принимал участие в создании «ВАЛЛ-И», «Головоломки», «Вверх» и «Корпорации монстров».

В создании «Базза Лайтера» также принял участие новозеландский актер и режиссер Тайка Вайтити, который уже долгое время сотрудничает со студией Disney в качестве постановщика. Он снял третью часть «Тора», а в «Баззе» появится в виде анимационного персонажа. Кого именно сыграет Вайтити в мультфильме — не сообщается.

Биография мультипликационного Базза Лайтера во многом основана на реальной истории американского астронавта Базза Лайтера, который вместе с Нилом Армстронгом отправился покорять главный спутник Земли.

 

Первым подтвержденным актером в проекте «Базз Лайтер» стал Крис Эванс. Как оказалось, роль в мультфильме он получил совершенно случайно: бывший Капитан Америка просто пришел на экскурсию в студию Pixar. Во время беседы с актером один из сотрудников предложил Крису роль в мультфильме об астронавте, тот сразу же согласился, так как очень любит анимацию.

Разработка мультфильма о Баззе Лайтере началась после завершения работы студии над анимацией «В поисках Дори». Как оказалось, режиссер картины Энгус Маклейн — большой фанат научной фантастики и всегда мечтал снять что-нибудь связанное с этим жанром.

Премьера фильма назначена на 17 июня 2022 года, однако не исключается, что «Базз Лайтер» может переехать на более позднюю дату, учитывая распространение вируса «омикрон» по всему миру. Остается лишь надеяться, что к лету эпидемию все-таки удастся остановить.

Астронавт Базз Лайтер является основным персонажем мультипликационной франшизы «История игрушек», созданной бывшим главой Pixar Джоном Лассетером и написанной Джоссом Уидоном. Герой Лайтера появляется во всех четырех частях мультфильма и является главным напарником Ковбоя Вуди и его многочисленных друзей.

Спин-офф «Истории игрушек» от студии Pixar, который расскажет о том, как Базз Лайтер стал знаменитым космическим рейнджером.

мало голосов Оцените
0 голосов
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 17 июня 2022
Возраст 6+
Режиссер
Энгус МакЛэйн
В ролях
Крис Эванс
Крис Эванс
Тайка Вайтити
Тайка Вайтити
Кеке Палмер
Кеке Палмер
Джеймс Бролин
Джеймс Бролин
Узо Адуба
Узо Адуба
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Базз Лайтер 4 постера
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
0 голосов
Оцените
Новости о мультфильме Новости мультфильма на нашем канале Телеграм
«Базз Лайтер» слабо стартовал в прокате, «Топ Ган: Мэверик» стал самым кассовым фильмом Тома Круза В кои-то веки мультфильм студии Pixar обернулся коммерческой неудачей.
Написать
20 июня 2022 12:17
Бесстрашный астронавт путешествует во времени в новом трейлере мультфильма «Базз Лайтер» В ролике раскрываются детали сюжета.
Написать
22 апреля 2022 11:18
Появился новый трейлер мультфильма «Базз Лайтер» Ролик содержит несколько новых кадров.
Написать
29 марта 2022 13:19
Все новости мультфильма
Трейлеры мультфильма Все трейлеры
trailer 3
Trailer 3
trailer 2
Trailer 2
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из мультфильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
Приложение киноафиши