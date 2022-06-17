Базз Лайтер, 2022

Новый анимационный проект всемирно известной студии Pixar, который также является приквелом «Истории игрушек». Главный герой мультфильма — бесстрашный астронавт по имени Базз Лайтер, вся жизнь которого сфокусирована на одной большой миссии — покорении Луны. Идеальный как для детской, так и для взрослой аудитории, «Базз Лайтер» сможет стать настоящим кинематографическим удовольствием абсолютно для всех зрителей.
Главную роль в мультфильме озвучит голливудский актер Крис Эванс, широко известный по кинематографической франшизе Marvel, в которой исполнил роль лидера команды Мстителей Стива Роджерса. В свое время Крис завершил свою работу над персонажем, однако продолжил сотрудничество со студией Disney.
Сценаристом «Базза Лайтера» станет знаменитый Пит Доктер, один из самых видных представителей студии Pixar. Несколько лет назад Доктер завершил работу над оскароносным мультфильмом «Душа». Он также принимал участие в создании «ВАЛЛ-И», «Головоломки», «Вверх» и «Корпорации монстров».
В создании «Базза Лайтера» также принял участие новозеландский актер и режиссер Тайка Вайтити, который уже долгое время сотрудничает со студией Disney в качестве постановщика. Он снял третью часть «Тора», а в «Баззе» появится в виде анимационного персонажа. Кого именно сыграет Вайтити в мультфильме — не сообщается.
Биография мультипликационного Базза Лайтера во многом основана на реальной истории американского астронавта Базза Лайтера, который вместе с Нилом Армстронгом отправился покорять главный спутник Земли.
Первым подтвержденным актером в проекте «Базз Лайтер» стал Крис Эванс. Как оказалось, роль в мультфильме он получил совершенно случайно: бывший Капитан Америка просто пришел на экскурсию в студию Pixar. Во время беседы с актером один из сотрудников предложил Крису роль в мультфильме об астронавте, тот сразу же согласился, так как очень любит анимацию.
Разработка мультфильма о Баззе Лайтере началась после завершения работы студии над анимацией «В поисках Дори». Как оказалось, режиссер картины Энгус Маклейн — большой фанат научной фантастики и всегда мечтал снять что-нибудь связанное с этим жанром.
Премьера фильма назначена на 17 июня 2022 года, однако не исключается, что «Базз Лайтер» может переехать на более позднюю дату, учитывая распространение вируса «омикрон» по всему миру. Остается лишь надеяться, что к лету эпидемию все-таки удастся остановить.
Астронавт Базз Лайтер является основным персонажем мультипликационной франшизы «История игрушек», созданной бывшим главой Pixar Джоном Лассетером и написанной Джоссом Уидоном. Герой Лайтера появляется во всех четырех частях мультфильма и является главным напарником Ковбоя Вуди и его многочисленных друзей.
Спин-офф «Истории игрушек» от студии Pixar, который расскажет о том, как Базз Лайтер стал знаменитым космическим рейнджером.