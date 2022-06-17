Базз Лайтер, 2022

Новый анимационный проект всемирно известной студии Pixar, который также является приквелом «Истории игрушек». Главный герой мультфильма — бесстрашный астронавт по имени Базз Лайтер, вся жизнь которого сфокусирована на одной большой миссии — покорении Луны. Идеальный как для детской, так и для взрослой аудитории, «Базз Лайтер» сможет стать настоящим кинематографическим удовольствием абсолютно для всех зрителей.

Главную роль в мультфильме озвучит голливудский актер Крис Эванс, широко известный по кинематографической франшизе Marvel, в которой исполнил роль лидера команды Мстителей Стива Роджерса. В свое время Крис завершил свою работу над персонажем, однако продолжил сотрудничество со студией Disney.

Сценаристом «Базза Лайтера» станет знаменитый Пит Доктер, один из самых видных представителей студии Pixar. Несколько лет назад Доктер завершил работу над оскароносным мультфильмом «Душа». Он также принимал участие в создании «ВАЛЛ-И», «Головоломки», «Вверх» и «Корпорации монстров».

В создании «Базза Лайтера» также принял участие новозеландский актер и режиссер Тайка Вайтити, который уже долгое время сотрудничает со студией Disney в качестве постановщика. Он снял третью часть «Тора», а в «Баззе» появится в виде анимационного персонажа. Кого именно сыграет Вайтити в мультфильме — не сообщается.

Биография мультипликационного Базза Лайтера во многом основана на реальной истории американского астронавта Базза Лайтера, который вместе с Нилом Армстронгом отправился покорять главный спутник Земли.