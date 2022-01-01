В каком порядке смотреть все мультфильмы серии «История игрушек» по хронологии

«История игрушек», 1995.

Основные персонажи – игрушки в комнате Энди, которые старательно скрывают от мальчика свою одушевленность. Каждый год их владелец получает на день рождения новую игрушку, а остальные жители комнаты волнуются – ведь их могут забросить, отправить на распродажу или просто выкинуть на помойку.

Любимая с детства игрушка мальчика – Вуди, матерчатый ковбой, возглавляющий всю общину. По мнению Вуди, смысл существования любой игрушки – в том, чтобы приносить радость ребенку, ведь игра для малышей – проявление любви.

В качестве очередного подарка Энди получает игрушечного рейнджера. Базз Лайтер моментально завоевывает все внимание хозяина, и Вуди завидует новому жителю комнаты. Ревность толкает ковбоя на подлость: он скидывает новенького из окна машины во время поездки. Но остальные игрушки во имя справедливости поступают с Вуди так же. Два абсолютно разных персонажа оказываются в полном опасностей мире вдали от дома и хозяина. Несмотря на разногласия, Вуди и Баззу придется объединить усилия, чтобы попасть домой.

«История игрушек 2», 1999

На этот раз в основе истории – взросление малышей. Оно оказывается для живых игрушек катастрофой: с ними перестают играть, и маленькие существа оказываются ненужными, брошенными....

У Вуди, тряпичного ковбоя, во время очередной игры рвется рука. Из-за этого Энди, собирающийся в лагерь, оставляет некогда любимую игрушку дома. Ковбой шокирован и очень расстроен случившимся, и на следующий день он видит ужасный сон. Проснувшись, он обнаруживает себя на полке вместе со сломанным пингвином. Тот рассказывает, что началась распродажа домашнего хлама. Мама Энди уносит Хрипуна вместе с другим старьем, и Вуди намерен спасти приятеля. У него получается освободить пингвина с помощью Бастера, но сам ковбой падает со спины пса. Тряпичная игрушка вновь оказалась на улице и теперь должна спасти свою жизнь.

«История игрушек: Большой побег», 2010.

Энди исполнилось 17. До его отъезда в колледж остается пара дней, и оставшиеся у мальчика игрушки не представляют, как теперь сложится их жизнь. Владелец пестрой компании принимает решение взять с собой только Вуди, а остальных оставить дома на чердаке. Он собирает их, чтобы отнести их в мансарду до лучших времен, и неосторожно оставляет пакет в коридоре. Мама Энди принимает пакет за мусорный и выносит во двор. Вуди видит это и бежит на помощь, но тем временем игрушки успевают решить, что Энди хочет от них избавиться. Расстроенные персонажи видят коробку с благотворительной помощью детскому саду. Они забираются туда и отправляются к детям. В «Солнышке» начинается новая череда приключений неугомонной команды.

«История игрушек 4», 2019

Энди давно вырос, и после его отъезда на учебу игрушки отдают девочке Бонни – ей они наверняка понадобится. Ведь малышка собирается в детский сад, и ей нужна помощь в подготовке. Но веселая команда не знает, что первый же день в садике обернется началом увлекательной истории. Девочка мастерит нового персонажа – Вилкинса, который упорно считает себя мусором, а не игрушкой. Однажды Вилкинс бежит из окна машины по дороге в парк, а игрушечный ковбой бросается его спасать. Вуди, Базз и другие герои, не раздумывая, отправляются навстречу новым событиям.