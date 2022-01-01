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Фильмы шестидесятых годов
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Фильмы шестидесятых годов

Все 45 Онлайн
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Варвара-краса, длинная коса
Варвара-краса, длинная коса
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8.0
детский, сказка
1969, СССР
На войне как на войне
На войне как на войне
8.0
комедия, драма, военный
1968, СССР
Огонь, вода и... медные трубы
Огонь, вода и... медные трубы
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7.0
мюзикл, детский, семейный, сказка
1968, СССР
Бриллиантовая рука
Бриллиантовая рука
Смотреть за 1 рубль
8.0
комедия, приключения, криминал
1968, СССР
Золотой теленок
Золотой теленок
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8.0
комедия
1968, СССР
Планета обезьян
Планета обезьян
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7.0
фантастика, приключения
1968, США
Зигзаг удачи
Зигзаг удачи
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7.0
комедия
1968, СССР
Свадьба в Малиновке
Свадьба в Малиновке
8.0
комедия, мюзикл
1967, СССР
Вий
Вий
Смотреть за 1 рубль
7.0
ужасы, комедия
1967, СССР
Неуловимые мстители
Неуловимые мстители
Смотреть за 1 рубль
7.0
боевик, семейный, приключения
1966, СССР
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
Смотреть за 1 рубль
7.0
сказка, семейный
1966, СССР
Три толстяка
Три толстяка
Смотреть за 1 рубль
7.0
семейный, сказка
1966, СССР
Снежная королева
Снежная королева
Смотреть за 1 рубль
6.0
семейный, сказка
1966, СССР
Как украсть миллион
Как украсть миллион
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7.0
мелодрама, криминал, комедия
1966, США
Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
Смотреть за 1 рубль
8.0
комедия
1966, Россия
Волшебная лампа Аладдина
Волшебная лампа Аладдина
Смотреть за 1 рубль
7.0
фэнтези
1966, СССР
Берегись автомобиля
Берегись автомобиля
Смотреть за 1 рубль
8.0
комедия, мелодрама, криминал
1966, СССР
Хороший, плохой, злой
Хороший, плохой, злой
Смотреть за 1 рубль
8.0
приключения, вестерн
1966, Италия / Испания / Германия
Операция
Операция "Ы" и другие приключения Шурика
Смотреть за 1 рубль
8.0
комедия
1965, СССР
Война и мир
Война и мир
Смотреть за 1 рубль
8.0
военный, драма
1965, СССР
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Интересная подборка фильмов прямиком из далеких шестидесятых.

Пять лучших фильмов эпохи 60-х годов

В киноподборке собраны зарубежные и отечественные фильмы 60-х годов 20-го века. Каждая кинолента заслуживает особого внимания.

«Завтрак у Тиффани», 1961

Романтическая кинокомедия Блэйка Эдвардса с великолепной Одри Хепберн представляет собой талантливейшую экранизацию одноименной повести американского романиста и драматурга Трумена Капоте. Это действительно культовый фильм, занявший почетное место в золотом фонде мировой классики кино. В центре сюжета – отчасти инфантильная красотка, увлеченная поисками успешного обеспеченного мужчины. Главная героиня знакомится с таким же легкомысленным прожигателем жизни по имени Пол, но принимает его за состоятельного человека.

С этого момента начинается трогательная и полная непредсказуемости любовная эпопея.

«Человек-амфибия», 1961

Советская фантастическая мелодрама режиссерского тандема в лице Г. Казанского и В. Чеботарева снята по мотивам одноименного романа 1927 года, принадлежащего перу русского писателя-фантаста Александра Беляева. Фильм рассказывает о необычном человеке, способном дышать под водой. События разворачиваются в Буэнос-Айресе, где местные рыболовы и добытчики жемчуга испуганы загадочным морским дьяволом. Циничный Педро Зурита намерен поймать неизведанное существо ради выгодной сделки. Кто же такой Ихтиандр и откуда он появился в морских водах?

Интересный факт: культовый кинорежиссер Квентин Тарантино назвал «Человека-амфибию» любимейшим фильмом русского кинематографа.

«Причастие», 1962

Эталон мировой кинематографической классики принадлежит величайшему режиссеру шведского происхождения Ингмару Бергману. Драматическая кинопритча представляет собой вторую часть так называемой трилогии веры, созданной Бергманом. Все события кинокартины происходят в течение одного дня. В центре сюжета оказывается пастор по имени Томас Эриксон. Он женат и живет тихой счастливой жизнью. Супруга Томаса поддерживала в главном герое периодически колеблющийся огонек веры. Однако жена умирает, а пастор погружается во мрак одиночества. Один судьбоносный день изменит все.

Бог снова осветит душу отчаявшегося священника.

«Планета обезьян», 1968

Захватывающая научно-фантастическая кинолента американца Франклина Шеффнера является экранизацией одноименного сатирического романа французского писателя Пьера Буля. Согласно версии британского кинематографического ежемесячника Empire, художественная кинокартина Шеффнера удостоилась 350-й позиции рейтинга, состоящего из 500 лучших фильмов. Команда астронавтов оказывается на незнакомой планете, населенной разумными вооруженными обезьянами, ведущими охоту на людей. Командир Тейлор попадает в научную лабораторию к доктору-шимпанзе по имени Зира.

Финал фильма трудно предугадать, но концовка однозначно подтолкнет зрителя к серьезным раздумьям.

«Бриллиантовая рука», 1968

Приключенческая криминальная кинокомедия с неофициальным названием «Контрабандисты» создана отечественным режиссером Леонидом Гайдаем. В основу музыкальной киноленты с Юрием Никулиным положена реальная история, связанная с контрабандистами из Швейцарии, которые намеревались транспортировать ценный груз в гипсе. Однажды российский поэт и сценарист Яков Костюковский прочел газетную заметку о швейцарских мошенниках, после чего у него появилась яркая идея для сценария.

В итоге бурлескная комедия Гайдая стала популярнейшим художественным фильмом за всю историю советского кино.

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