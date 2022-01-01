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Золотой теленок Золотой теленок
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Золотой теленок, 1968

1968 / СССР
8.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

В некоем городе Арбатове “великий комбинатор” Остап Бендер, мечтающий о безбедной жизни в Рио-де-Жанейро, пытается провернуть авантюру в местном исполкоме, представившись “сыном лейтенанта Шмидта”. Здесь он знакомится с двумя другими жуликами, которые используют ту же легенду, – Шурой Балагановым и Паниковским.

От Шуры Бендер узнает о подпольном миллионере Александре Корейко из Черноморска и тут же понимает, что у него появилась уникальная возможность наконец-то исполнить свою мечту. Вместе со своими новыми подручными – Балагановым и Паниковским – Остап незамедлительно присоединяется к скоростному автопробегу, чтобы добраться до Черноморска и обвести скромного чиновника с миллионным состоянием вокруг пальца.

Двухсерийный фильм режиссера Михаила Швейцера “Золотой теленок” стал первой экранизацией легендарного одноименного романа советских писателей Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Главную роль в фильме исполнил Сергей Юрский, Шуру Балаганова сыграл Леонид Куравлев, Паниковского – Зиновий Гердт, а Александра Корейко – Евгений Евстигнеев.

  • Режиссер Михаил Швейцер хотел снять фильм по “Золотому теленку” Ильфа и Петрова еще в 1962 году, но в течение пяти лет не мог получить разрешение на съемки.
  • Михаил Швейцер сразу хотел взять на роль Сергея Юрского, но Госкино все же потребовало проведения проб. Роль авантюриста Бендера могла достаться Владимиру Басову, Николаю Губенко или Александру Пороховщикову. Приглашение пройти прослушивание отправляли актеру театра в Тбилиси Арчилу Гомиашвили, игравшему Бендера в театральной постановке “Золотого теленка”, но в итоге Гомиашвили не смог приехать. Через три года артист сыграл великого комбинатора в экранизации “12 стульев” Леонида Гайдая.
  • На роль Паниковского рассматривали Георгия Вицина и Ролана Быкова, но в итоге работа досталась актеру театра кукол и друг Михаила Швейцера Зиновию Гердту. Швейцер пригласил Гердта на просмотр первых отснятых сцен и спросил, что тот бы привнес в характер персонажа. В итоге артист так вжился в образ, что режиссер решил заменить им Быкова.
  • Пробы на рроль Шуры Балаганова в паре с Роланом Быковым проходил Вячеслав Невинный. В итоге Шуру сыграл Леонид Куравлеву, который ранее играл в фильме того же Швейцера “Время, вперед!” вместе с Сергеем Юрским. Одновременно с “Золотым теленком” Куравлев играл Фому в картине “Вий”. Обе ленты снимались в одно и то же время на Мосфильме.
  • Съемки картины продлились два года: их проводили как в павильонах киностудии, так и на натуре. Автопробег был снят во Владимирской области, а сцены в Черноморске – в Одессе. Ряд сцен снимали в Каракумах, где с Евгением Евстигнеевым произошел курьезный случай: прямо в ходе съемок актер уснул, убаюканный плавной походкой верблюда.
  • Госкино неоднократно отдавало готовую ленту съемочной группе на сокращение хронометража и доработку. По этой причине режиссеру пришлось вырезать фрагмент с “Вороньей слободкой”, в которой Анатолий Папанов сыграл Васисуалия. Десятилетием позже Папанин исполнил роль Кисы Воробьянинова в картине “12 стульев” Марка Захарова. Пленку с эпизодом “Воронья слободка” сохранила вдова актера Надежда Катаева, и в 1992 году его показали на вечере, посвященном памяти Анатолия Папанова.
  • Чтобы создать для съемок французский автомобиль “Лорен-Дитрих”, на котором разъезжали герои романа”, инженер Лев Шуругов использовал части машин УАЗ-452 и ГАЗ-А.
  • В начальном эпизоде картины с дремлющим в кинотеатре Остапом Бендером на киноэкране можно увидеть кадры из советской немой комедии Якова Протазанова. “Процесс о трех миллионах” 1926 года.

«Великий комбинатор» Остап Бендер с детства мечтает о Рио-де-Жанейро. Ему известны множество способов «сравнительно честного отъема денег у граждан». Но — где же в Советской России найти гражданина, обладающего хотя бы полумиллионом рублей? И вот подпольный миллионер, выдающий себя за скромного служащего на нищенском жалованьи, найден.

И должен сам принести деньги Остапу «на блюдечке с голубой каемочкой». Как же великий комбинатор добьется этого? Сбудется ли мечта его детства? Об этом расскажет зрителю этот фильм с великолепным актерским ансамблем — Сергей Юрский, Леонид Куравлев, Зиновий Гердт, Евгений Евстигнеев…

8.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
Продолжительность 2 часа 54 минуты
Год выпуска 1968
Премьера в мире 8 июля 1968
Возраст 0+
Режиссер
Михаил Швейцер
В ролях
Сергей Юрский
Сергей Юрский
Леонид Куравлев
Леонид Куравлев
Зиновий Гердт
Зиновий Гердт
Евгений Евстигнеев
Евгений Евстигнеев
Светлана Старикова
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Золотой теленок
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