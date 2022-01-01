Золотой теленок, 1968

В некоем городе Арбатове “великий комбинатор” Остап Бендер, мечтающий о безбедной жизни в Рио-де-Жанейро, пытается провернуть авантюру в местном исполкоме, представившись “сыном лейтенанта Шмидта”. Здесь он знакомится с двумя другими жуликами, которые используют ту же легенду, – Шурой Балагановым и Паниковским.
От Шуры Бендер узнает о подпольном миллионере Александре Корейко из Черноморска и тут же понимает, что у него появилась уникальная возможность наконец-то исполнить свою мечту. Вместе со своими новыми подручными – Балагановым и Паниковским – Остап незамедлительно присоединяется к скоростному автопробегу, чтобы добраться до Черноморска и обвести скромного чиновника с миллионным состоянием вокруг пальца.
Двухсерийный фильм режиссера Михаила Швейцера “Золотой теленок” стал первой экранизацией легендарного одноименного романа советских писателей Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Главную роль в фильме исполнил Сергей Юрский, Шуру Балаганова сыграл Леонид Куравлев, Паниковского – Зиновий Гердт, а Александра Корейко – Евгений Евстигнеев.
«Великий комбинатор» Остап Бендер с детства мечтает о Рио-де-Жанейро. Ему известны множество способов «сравнительно честного отъема денег у граждан». Но — где же в Советской России найти гражданина, обладающего хотя бы полумиллионом рублей? И вот подпольный миллионер, выдающий себя за скромного служащего на нищенском жалованьи, найден.
И должен сам принести деньги Остапу «на блюдечке с голубой каемочкой». Как же великий комбинатор добьется этого? Сбудется ли мечта его детства? Об этом расскажет зрителю этот фильм с великолепным актерским ансамблем — Сергей Юрский, Леонид Куравлев, Зиновий Гердт, Евгений Евстигнеев…