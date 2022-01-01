Золотой теленок, 1968

В некоем городе Арбатове “великий комбинатор” Остап Бендер, мечтающий о безбедной жизни в Рио-де-Жанейро, пытается провернуть авантюру в местном исполкоме, представившись “сыном лейтенанта Шмидта”. Здесь он знакомится с двумя другими жуликами, которые используют ту же легенду, – Шурой Балагановым и Паниковским.

От Шуры Бендер узнает о подпольном миллионере Александре Корейко из Черноморска и тут же понимает, что у него появилась уникальная возможность наконец-то исполнить свою мечту. Вместе со своими новыми подручными – Балагановым и Паниковским – Остап незамедлительно присоединяется к скоростному автопробегу, чтобы добраться до Черноморска и обвести скромного чиновника с миллионным состоянием вокруг пальца.

Двухсерийный фильм режиссера Михаила Швейцера “Золотой теленок” стал первой экранизацией легендарного одноименного романа советских писателей Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Главную роль в фильме исполнил Сергей Юрский, Шуру Балаганова сыграл Леонид Куравлев, Паниковского – Зиновий Гердт, а Александра Корейко – Евгений Евстигнеев.