Семинарист Хома Брут знакомится с очаровательной панночкой. Вскоре выясняется, что девушка на самом деле ведьма. Она пытается унести “добычу” с собой на метле, но герой спасается, а панночка разбивается насмерть. Перед тем, как навсегда сомкнуть веки, девушка просит своего отца, чтобы в церкви ее отпевал Хома Брут. Отказаться от обряда семинарист не может, иначе его ждет суровое наказание. Теперь ему предстоит провести три ночи в старой церкви и не стать при этом жертвой панночки-ведьмы и прочей нечистой силы во главе с Вием.