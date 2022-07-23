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Вий Вий
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Вий, 1967

1967 / СССР
7.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Семинарист Хома Брут знакомится с очаровательной панночкой. Вскоре выясняется, что девушка на самом деле ведьма. Она пытается унести “добычу” с собой на метле, но герой спасается, а панночка разбивается насмерть. Перед тем, как навсегда сомкнуть веки, девушка просит своего отца, чтобы в церкви ее отпевал Хома Брут. Отказаться от обряда семинарист не может, иначе его ждет суровое наказание. Теперь ему предстоит провести три ночи в старой церкви и не стать при этом жертвой панночки-ведьмы и прочей нечистой силы во главе с Вием.

  • Роль панночки исполнила Наталья Варлей, однако озвучивала героиню Клара Румянова. 
  • Изначально планировалось, что роль Хомы Брута исполнит Михаил Кокшенов, а панночки - Александра Завьялова. Актриса даже приступила к съемках, но когда узнала, что по сценарию ей придется летать в гробу, отказалась от участия. 
  • Съемки проходили сразу в трех храмах, расположенных на территории Украины. В 2006 году деревянная церковь Пресвятой Богородицы в селе Горохолин Лес сгорела, причиной тому послужили неисправности электросети. 
  • Из-за суеверий от роли старой ведьмы отказались сразу несколько актрис. В конечном итоге образ на экране воплотил мужчина - актер Николай Кутузов.

Студент-богослов Хома Брут должен провести несколько ночей у гроба умершей панночки в старой церквушке в далекой деревне. Сможет ли он побороть свой страх, или ему придется столкнуться с нечистой силой?..

7.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 1967
Премьера в мире 27 ноября 1967
Возраст 16+
Режиссер
Георгий Кропачев
В ролях
Леонид Куравлев
Леонид Куравлев
Наталья Варлей
Наталья Варлей
Алексей Глазырин
Николай Кутузов
Вадим Захарченко
Все актеры и съемочная группа
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Вий
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
dimamarkovpro 23 июля 2022, 16:58
Мосфильм представляет.
Фильм "Вий" я хотел посмотреть очень давно, но всё откладывал просмотр и наконец-то я смог его посмотреть.
И, что… Читать дальше…
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11 октября 2019 00:34
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