Фронтовик Егор Трубников возвращается в родную деревню восстанавливать разоренное, нищее хозяйство. Тяжко ему приходится — почти как на войне.
Став председателем, он взваливает на себя бремя ответственности не только за колхозные дела, но и за судьбы таких близких ему людей…
СтранаСССР
Продолжительность2 часа 46 минут
Год выпуска1964
Премьера в мире28 декабря 1964
Дата выхода
28 декабря 1964
СССР
ПроизводствоМосфильм
Другие названия
Predsedatel, Az elnök, Przewodniczący, The Chairman, Председатель