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Киноафиша Фильмы Председатель

Председатель

Predsedatel 18+
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О фильме

Фронтовик Егор Трубников возвращается в родную деревню восстанавливать разоренное, нищее хозяйство. Тяжко ему приходится — почти как на войне. Став председателем, он взваливает на себя бремя ответственности не только за колхозные дела, но и за судьбы таких близких ему людей…
Страна СССР
Продолжительность 2 часа 46 минут
Год выпуска 1964
Премьера в мире 28 декабря 1964
Дата выхода
28 декабря 1964 СССР
Производство Мосфильм
Другие названия
Predsedatel, Az elnök, Przewodniczący, The Chairman, Председатель
Режиссер
Алексей Салтыков
В ролях
Михаил Ульянов
Михаил Ульянов
Иван Лапиков
Иван Лапиков
Нонна Мордюкова
Нонна Мордюкова
Вячеслав Невинный
Вячеслав Невинный
Валентина Владимирова
Валентина Владимирова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.8
Оцените 15 голосов
7.9 IMDb
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